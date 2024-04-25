IBM Cloud Support

Temukan paket yang tepat untuk Anda
Perlindungan dasar yang disertakan dengan langganan IBM Cloud® atau akun bayar per pemakaian
Untuk lingkungan dengan jumlah aplikasi kritis bisnis yang terbatas
Dukungan Premium adalah untuk lingkungan yang sangat penting yang memiliki ketergantungan strategis pada IBM Cloud
Pelajari tentang konsol IBM Cloud dan mulai produktif dengan cepat.
Dapatkan informasi status terperinci dan lihat pemberitahuan Anda.
Kunjungi berbagai macam forum dukungan di grup aktif ini.
Berinteraksi dengan manajer operasional TI, arsitek solusi, dan lainnya.
Akses komunitas sumber terbuka yang besar untuk pengembang.
Untuk mengatur ulang kata sandi akun Anda, buka ikon Avatar > Profil dan pengaturan. Lalu klik Ubah atau atur ulang dari ubin Informasi pengguna akun.
Untuk mengatur ulang kata sandi VPN Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:
Anda dapat mengubah informasi pribadi Anda seperti nama, email, atau nomor telepon dengan membuka ikon Avatar > Profil dan pengaturan. Anda tidak dapat mengubah IBMid Anda, tetapi Anda dapat membuat yang baru jika diperlukan. Meja bantuan IBMid di seluruh dunia tersedia untuk membantu dengan pertanyaan-pertanyaan ID umum yang tidak spesifik untuk akun IBM Cloud Anda.
Jika Anda memiliki akun Bayar Sesuai Penggunaan atau Langganan, Anda dapat melihat faktur dengan mengeklik Kelola > Penagihan dan penggunaan, lalu pilih Tagihan. Di luar konsol, Anda juga dapat melihat faktur di situs Faktur Dukungan Pelanggan.
Buka Kelola Akses > (IAM) dan pilih nama Anda pada halaman Pengguna. Kemudian, tergantung pada akses yang Anda cari, buka tab yang berbeda:
Memperbarui kartu kredit Anda sama seperti menambahkan yang baru. Buka Pembayaran, dan pada bagian Tambah Metode Pembayaran, masukkan informasi penagihan untuk kartu baru Anda, lalu klik Tambah kartu kredit. Untuk beralih ke metode pembayaran lain, pilih Bayar dengan Lainnya, lalu klik Kirim permintaan perubahan. Kasus dukungan untuk mengubah metode pembayaran Anda akan dibuat untuk Anda.
Untuk inisiatif edukasi atau acara khusus, Anda dapat menerima kode fitur, yang menambahkan kemampuan ekstra ke akun Lite. Untuk menukarkan kode promo ini, buka Pengaturan akun, dan klik Terapkan kode.
Untuk pembelian infrastruktur, Anda mungkin akan menerima kode promo dari tim penjualan untuk mendapatkan diskon pada pesanan Anda. Masukkan kode promo khusus infrastruktur ini di portal pelanggan saat pembayaran.
Jika Anda memiliki akun bayar sesuai pemakaian atau langganan, Anda dapat melihat faktur dengan mengeklik Kelola > Penagihan dan penggunaan, lalu pilih Faktur.
Di luar konsol, Anda juga dapat melihat faktur di situs Faktur Dukungan Pelanggan. Akun Lite tidak memiliki faktur karena Anda tidak pernah ditagih untuk penggunaan paket Lite.
Akun Anda mungkin dinonaktifkan karena alasan berikut:
Jika Anda yakin bahwa akun Anda dinonaktifkan karena kesalahan, hubungi tim dukungan kami.
Paket Lite adalah paket layanan berbasis kuota tanpa biaya. Anda bisa menggunakan paket Lite layanan untuk membuat aplikasi tanpa dikenakan biaya apa pun. Paket Lite dapat ditawarkan dalam siklus bulanan yang diperbarui setiap bulan atau berdasarkan penggunaan satu kali. Anda dapat memiliki satu instance per layanan paket Lite. Paket harga ringan ditawarkan di semua akun. Untuk informasi lebih lanjut tentang akun Lite, lihat Jenis akun.
Klik Dukungan di bilah menu konsol untuk mengakses Pusat Dukungan. Dari sana, mulailah dengan memanfaatkan daftar FAQ umum. Jika Anda tidak menemukan jawaban yang Anda butuhkan, lihat bagian Perlu bantuan lebih lanjut? bagian untuk menghubungi dukungan IBM Cloud.
Memulai kasus layanan IBM Cloud untuk permintaan akun, login, dan penagihan