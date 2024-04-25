IBM Cloud Support

Rencana dukungan

Temukan paket yang tepat untuk Anda
Termasuk dengan hak cloud Dasar

Perlindungan dasar yang disertakan dengan langganan IBM Cloud® atau akun bayar per pemakaian
Mulai dari USD 500 per bulan Tingkat lanjut

Untuk lingkungan dengan jumlah aplikasi kritis bisnis yang terbatas
Mulai dari USD 17.000 per bulan Premium

Dukungan Premium adalah untuk lingkungan yang sangat penting yang memiliki ketergantungan strategis pada IBM Cloud
Komunitas pendukung tanpa biaya Terhubung, belajar, dan berbagi pengetahuan
Jelajahi dokumentasi IBM Cloud

Pelajari tentang konsol IBM Cloud dan mulai produktif dengan cepat.

 Lihat dokumen
Periksa status waktu aktif IBM Cloud

Dapatkan informasi status terperinci dan lihat pemberitahuan Anda.

 Melihat status
Jelajahi komunitas IBM Developer

Kunjungi berbagai macam forum dukungan di grup aktif ini.

 Topik pencarian
Bergabunglah dengan komunitas cloud publik

Berinteraksi dengan manajer operasional TI, arsitek solusi, dan lainnya.

 Bergabunglah dengan komunitas
Dapatkan bantuan dari pengembang profesional

Akses komunitas sumber terbuka yang besar untuk pengembang.

 Buka Github

Pertanyaan umum

Untuk mengatur ulang kata sandi akun Anda, buka ikon Avatar > Profil dan pengaturan. Lalu klik Ubah atau atur ulang dari ubin Informasi pengguna akun.

Untuk mengatur ulang kata sandi VPN Anda, selesaikan langkah-langkah berikut:

  • Buka Kelola Akses > (IAM) dan pilih Pengguna
  • Pilih pengguna
  • Dari bagian subnet VPN, klik ikon Edit untuk memasukkan kata sandi VPN baru
  • Klik Terapkan

Anda dapat mengubah informasi pribadi Anda seperti nama, email, atau nomor telepon dengan membuka ikon Avatar > Profil dan pengaturan. Anda tidak dapat mengubah IBMid Anda, tetapi Anda dapat membuat yang baru jika diperlukan. Meja bantuan IBMid di seluruh dunia tersedia untuk membantu dengan pertanyaan-pertanyaan ID umum yang tidak spesifik untuk akun IBM Cloud Anda.

Jika Anda memiliki akun Bayar Sesuai Penggunaan atau Langganan, Anda dapat melihat faktur dengan mengeklik Kelola > Penagihan dan penggunaan, lalu pilih Tagihan. Di luar konsol, Anda juga dapat melihat faktur di situs Faktur Dukungan Pelanggan.

Buka Kelola Akses > (IAM) dan pilih nama Anda pada halaman Pengguna. Kemudian, tergantung pada akses yang Anda cari, buka tab yang berbeda:

  • Untuk melihat akses yang Anda miliki melalui grup akses yang ditugaskan kepada Anda, pilih Grup akses
  • Untuk melihat kebijakan akses IAM yang ditetapkan untuk Anda, pilih Kebijakan akses
  • Untuk melihat akses Cloud Foundry Anda untuk semua organisasi dan ruang, pilih akses Cloud Foundry

Memperbarui kartu kredit Anda sama seperti menambahkan yang baru. Buka Pembayaran, dan pada bagian Tambah Metode Pembayaran, masukkan informasi penagihan untuk kartu baru Anda, lalu klik Tambah kartu kredit. Untuk beralih ke metode pembayaran lain, pilih Bayar dengan Lainnya, lalu klik Kirim permintaan perubahan. Kasus dukungan untuk mengubah metode pembayaran Anda akan dibuat untuk Anda.

Untuk inisiatif edukasi atau acara khusus, Anda dapat menerima kode fitur, yang menambahkan kemampuan ekstra ke akun Lite. Untuk menukarkan kode promo ini, buka Pengaturan akun, dan klik Terapkan kode.

Untuk pembelian infrastruktur, Anda mungkin akan menerima kode promo dari tim penjualan untuk mendapatkan diskon pada pesanan Anda. Masukkan kode promo khusus infrastruktur ini di portal pelanggan saat pembayaran.

Jika Anda memiliki akun bayar sesuai pemakaian atau langganan, Anda dapat melihat faktur dengan mengeklik Kelola > Penagihan dan penggunaan, lalu pilih Faktur.

Di luar konsol, Anda juga dapat melihat faktur di situs Faktur Dukungan Pelanggan. Akun Lite tidak memiliki faktur karena Anda tidak pernah ditagih untuk penggunaan paket Lite.

Akun Anda mungkin dinonaktifkan karena alasan berikut:

  • Untuk akun uji coba, masa uji coba telah berakhir. Untuk mengaktifkan kembali akun Anda, masuk dan tingkatkan ke akun pay as you go. Mungkin perlu beberapa hari untuk mengaktifkan kembali sepenuhnya.
  • Pengguna yang sah membatalkan akun
  • Akun ditangguhkan. Atas kebijaksanaan IBM, akun yang melanggar perilaku penggunaan yang dapat diterima dari layanan IBM Cloud dapat dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Beberapa layanan dapat dipulihkan jika pengguna memperbaiki perilaku penggunaan mereka setelah mereka diberi tahu tentang tindakan ofensif.


Jika Anda yakin bahwa akun Anda dinonaktifkan karena kesalahan, hubungi tim dukungan kami.

Hubungi dukungan

Paket Lite adalah paket layanan berbasis kuota tanpa biaya. Anda bisa menggunakan paket Lite layanan untuk membuat aplikasi tanpa dikenakan biaya apa pun. Paket Lite dapat ditawarkan dalam siklus bulanan yang diperbarui setiap bulan atau berdasarkan penggunaan satu kali. Anda dapat memiliki satu instance per layanan paket Lite. Paket harga ringan ditawarkan di semua akun. Untuk informasi lebih lanjut tentang akun Lite, lihat Jenis akun.

Klik Dukungan di bilah menu konsol untuk mengakses Pusat Dukungan. Dari sana, mulailah dengan memanfaatkan daftar FAQ umum. Jika Anda tidak menemukan jawaban yang Anda butuhkan, lihat bagian Perlu bantuan lebih lanjut? bagian untuk menghubungi dukungan IBM Cloud.

