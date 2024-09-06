Bermigrasi ke IBM Cloud

Kami memahami kebutuhan bisnis Anda dan siap membantu Anda melakukan migrasi ke IBM Cloud dengan sukses. Kami membantu Anda mempercepat pertumbuhan bisnis dan waktu pemasaran dengan mempercepat migrasi Anda ke IBM Cloud yang aman dan siap untuk AI. Anda dapat memigrasikan semua jenis beban kerja dari lingkungan mana pun ke IBM Cloud. IBM, bersama mitra kami, siap menyediakan serangkaian alat layanan mandiri untuk memastikan proses migrasi yang lancar.
Migrasikan Bare Metal Servers Anda di antara pusat data IBM Cloud Classic.
Pindahkan beban kerja Anda dari IBM Cloud Classic ke IBM Cloud.
Migrasikan VMware, Hyper-V, dan beban kerja fisik Anda dari on premises ke IBM Cloud VPC.
Skrip otomatisasi mandiri untuk memigrasikan beban kerja dan data ke IBM Cloud.
Cara yang relatif cepat dan murah untuk memigrasikan aplikasi. Memungkinkan Anda, sebagai pelanggan, untuk memigrasikan beban kerja dan data terkait ke cloud dengan perubahan minimal, sebelum melakukan pemfaktoran ulang atau memodernisasi untuk memanfaatkan aneka fitur cloud native. Dengan perangkat yang tersedia di IBM Cloud, strategi "angkat dan pindahkan" memungkinkan validasi yang lebih cepat dan meminimalkan kebutuhan tenaga kerja.
Modernisasi aplikasi adalah proses memperbarui aplikasi lama dengan memodernisasi infrastruktur platform, arsitektur internal, dan/atau fiturnya, agar dapat memanfaatkan sepenuhnya arsitektur cloud. Misalnya, pertimbangkan untuk menggunakan kontainer atau komputasi tanpa server jika sesuai dengan kebutuhan Anda. Aplikasi mungkin memerlukan tingkat modernisasi yang berbeda.
Evaluasi lingkungan Anda saat ini dan lingkungan target untuk memahami kompleksitas migrasi, sehingga Anda dapat merumuskan strategi migrasi yang efektif.
Luangkan waktu untuk merencanakan migrasi Anda guna menghindari gangguan pada lingkungan bisnis Anda saat ini. Pahami waktu yang dibutuhkan untuk migrasi dan apakah migrasi perlu dilakukan secara bertahap.
Migrasikan sumber daya dan komponen Anda dengan mudah dan percaya diri, menggunakan beberapa alat dan solusi.
Validasi dan uji lingkungan Anda untuk memastikannya siap untuk produksi. Solusi ini mungkin juga memerlukan pembaruan DNS, penyeimbang beban global dan rute, atau menghentikan layanan lama.