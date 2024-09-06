Bermigrasi ke IBM Cloud

IBM Cloud menawarkan cloud publik yang paling terbuka dan aman untuk bisnis, platform multicloud hybrid generasi berikutnya, kemampuan data dan AI tingkat lanjut, serta keahlian perusahaan yang mendalam di 20 industri
Memulai
Tiga orang berinteraksi dengan diagram batang pada layar sentuh yang terhubung ke server dan aliran data melalui IBM Cloud yang aman
Mulai migrasi Anda sekarang

Kami memahami kebutuhan bisnis Anda dan siap membantu Anda melakukan migrasi ke IBM Cloud dengan sukses. Kami membantu Anda mempercepat pertumbuhan bisnis dan waktu pemasaran dengan mempercepat migrasi Anda ke IBM Cloud yang aman dan siap untuk AI. Anda dapat memigrasikan semua jenis beban kerja dari lingkungan mana pun ke IBM Cloud. IBM, bersama mitra kami, siap menyediakan serangkaian alat layanan mandiri untuk memastikan proses migrasi yang lancar.
Solusi dan alat bantu dari IBM ini akan membantu Anda bermigrasi ke cloud dengan cepat, aman, dan lancar untuk pengalaman yang mulus: IBM Cloud Classic ke Classic

Migrasikan Bare Metal Servers Anda di antara pusat data IBM Cloud Classic.

 Pelajari lebih lanjut Memulai Dari IBM Cloud Classic ke IBM Cloud

Pindahkan beban kerja Anda dari IBM Cloud Classic ke IBM Cloud.

 Pelajari lebih lanjut Memulai Virtualisasi beban kerja ke IBM Cloud

Migrasikan VMware, Hyper-V, dan beban kerja fisik Anda dari on premises ke IBM Cloud VPC.

 Pelajari lebih lanjut Memulai Otomatisasi mandiri

Skrip otomatisasi mandiri untuk memigrasikan beban kerja dan data ke IBM Cloud.

 Pelajari lebih lanjut Memulai
Pria dan wanita bekerja di layar dengan server di latar belakang
Angkat dan geser

Cara yang relatif cepat dan murah untuk memigrasikan aplikasi. Memungkinkan Anda, sebagai pelanggan, untuk memigrasikan beban kerja dan data terkait ke cloud dengan perubahan minimal, sebelum melakukan pemfaktoran ulang atau memodernisasi untuk memanfaatkan aneka fitur cloud native. Dengan perangkat yang tersedia di IBM Cloud, strategi &quot;angkat dan pindahkan&quot; memungkinkan validasi yang lebih cepat dan meminimalkan kebutuhan tenaga kerja.
Ruang server IBM sedang dikerjakan oleh karyawan
Memodernisasi

Modernisasi aplikasi adalah proses memperbarui aplikasi lama dengan memodernisasi infrastruktur platform, arsitektur internal, dan/atau fiturnya, agar dapat memanfaatkan sepenuhnya arsitektur cloud. Misalnya, pertimbangkan untuk menggunakan kontainer atau komputasi tanpa server jika sesuai dengan kebutuhan Anda. Aplikasi mungkin memerlukan tingkat modernisasi yang berbeda.
Proses migrasi bisa sesederhana memindahkan satu instans virtual servers, atau serumit memindahkan seluruh pusat data beserta semua komponen yang mendasarinya. Kerangka kerja berikut berfungsi sebagai panduan untuk membantu Anda merencanakan perjalanan migrasi Anda: Menilai

Evaluasi lingkungan Anda saat ini dan lingkungan target untuk memahami kompleksitas migrasi, sehingga Anda dapat merumuskan strategi migrasi yang efektif.

 Rencana

Luangkan waktu untuk merencanakan migrasi Anda guna menghindari gangguan pada lingkungan bisnis Anda saat ini. Pahami waktu yang dibutuhkan untuk migrasi dan apakah migrasi perlu dilakukan secara bertahap.

 Migrasi

Migrasikan sumber daya dan komponen Anda dengan mudah dan percaya diri, menggunakan beberapa alat dan solusi.

 Memvalidasi

Validasi dan uji lingkungan Anda untuk memastikannya siap untuk produksi. Solusi ini mungkin juga memerlukan pembaruan DNS, penyeimbang beban global dan rute, atau menghentikan layanan lama.
Pelajari lebih lanjut tentang cara migrasi

Memigrasikan beban kerja VMware vSphere ke IBM Cloud
Ambil langkah selanjutnya

Bicaralah dengan pakar IBM Cloud untuk membantu Anda dengan kebutuhan migrasi spesifik Anda.