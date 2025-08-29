Kebijakan siklus hidup untuk produk IBM Cloud

Kebijakan ini memberikan pedoman untuk semua produk portofolio IBM Cloud® (komputasi, penyimpanan, perangkat lunak, bandwidth, dan sebagainya) yang dijadwalkan untuk akhir pemasaran (EOM) atau akhir dukungan (EOS). Produk yang dijadwalkan untuk EOS akan diumumkan 90 hari sebelum EOS menggunakan situs siklus hidup produk IBM Cloud dalam dokumentasi untuk IBM Cloud.

Lihat dokumentasi Akhir Masa Pakai EOL untuk perangkat lunak Klasik →

Lihat dokumentasi Akhir Masa Pakai EOL untuk perangkat lunak VPC →