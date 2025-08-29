Kebijakan siklus hidup untuk produk IBM Cloud

Temukan panduan menjelang akhir siklus layanan untuk produk IBM Cloud
Apa kebijakan siklus hidup untuk produk IBM Cloud?

Kebijakan ini memberikan pedoman untuk semua produk portofolio IBM Cloud® (komputasi, penyimpanan, perangkat lunak, bandwidth, dan sebagainya) yang dijadwalkan untuk akhir pemasaran (EOM) atau akhir dukungan (EOS). Produk yang dijadwalkan untuk EOS akan diumumkan 90 hari sebelum EOS menggunakan situs siklus hidup produk IBM Cloud dalam dokumentasi untuk IBM Cloud.

Lihat dokumentasi Akhir Masa Pakai EOL untuk perangkat lunak Klasik →
Lihat dokumentasi Akhir Masa Pakai EOL untuk perangkat lunak VPC →
Istilah yang ditentukan Anda akan melihat syarat-syarat berikut yang semuanya terkait dengan penawaran produk IBM Cloud. Ketersediaan umum (GA)

Tanggal efektif produk tersedia bagi pengguna (saat versi dan rilis dipublikasikan di situs web siklus hidup)

 Akhir pemasaran (EOM)

Tanggal efektif produk berhenti aktif pada daftar harga standar dan tidak dapat lagi dipesan atau dibeli

 Akhir tanggal pengumuman dukungan (EOS AD)

Tanggal IBM Cloud mengumumkan berakhirnya dukungan untuk produk yang saat ini ditawarkan—biasanya 90 hari sebelum tanggal EOS sebenarnya

 Akhir dukungan (EOS)

Tanggal terakhir IBM Cloud akan memberikan dukungan standar, layanan pencitraan atau pengisian ulang untuk versi atau rilis produk tertentu

Bagan siklus hidup produk IBM Cloud

 

Produk/Versi:

Informasi siklus hidup:

Penawaran iSCSI 1 GB (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: 10 GM iSCSI
  • Kebijakan: Portofolio¹
  • EOS AD: 13 Oktober 2014
  • EOM: 30 September 2014
  • EOS: 19 Januari 2015

Penawaran NAS 1 GB (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: NAS 10 GB
  • Kebijakan: Portofolio
  • EOS AD: 13 Oktober 2014
  • EOM: 30 September 2014
  • EOS: 19 Januari 2015

Pemantauan NOC 24x7x365 (versi: Semua)
  • Opsi peningkatan: Semua
  • Kebijakan: Layanan
  • EOS AD: 31 Maret 2017
  • EOM: T/A
  • EOS: 30 Juni 2017

Sistem operasi 32-bit (versi: Semua)
  • Opsi peningkatan: sistem operasi 64-bit
  • Kebijakan: Perangkat Lunak²
  • EOS AD: 15 Agustus 2016
  • EOM: 1 September 2016
  • EOS: 1 Januari 2017

Pemantauan lanjutan oleh Nimsoft (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio. Pertimbangkan pemantauan dengan Sysdig sebagai alternatif.
  • Kebijakan: Layanan
  • EOS AD: 30 Maret 2020
  • EOM: 8 Mei 2020
  • EOS: 8 Juli 2020

Skala Otomatis untuk Virtual Servers Klasik (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: Fungsi Skala Otomatis ada di VPC
  • Kebijakan: Layanan
  • EOS AD: 30 Sep 2022
  • EOM: 30 Juli 2022
  • EOS: 29 Juni 2022

Big data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versi: Semua)
  • Opsi peningkatan: Desainer Solusi Berhenti dari portofolio
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 31 Februari 2014
  • EOM: 31 Oktober 2014
  • EOS: 31 Januari 2015

Citrix Netscaler VPX (versi: 10.x, 11.x)
  • Opsi peningkatan: 12.x
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: T/A
  • EOM: 31 Maret 2021
  • EOS: 30 Juni 2021

Cloudera Hadoop (versi: CDH 4)
  • Opsi peningkatan: CDH 5 (IBM Marketplace)
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 11 Mei 2015
  • EOM: 11 Mei 2015
  • EOS: 10 Agustus 2015

CloudLinux (versi: 6.x)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari Portofolio
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 30 Agustus 2020
  • EOM: 30 September 2020
  • EOS: 30 November 2020

CoreOS (versi: Stabil)
  • Opsi peningkatan: CentOS 6.x atau 7.x
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 20 Februari 2016
  • EOM: 30 Maret 2018
  • EOS: 31 Mei 2018

Plugin EVault untuk Microsoft Exchange (versi: 7.3)
  • Opsi peningkatan: Vendor EOL
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 5 Februari 2015
  • EOM: 18 Februari 2015
  • EOS: 5 Mei 2015

Penawaran iSCSI yang ada (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio. Harap pertimbangkan untuk menggunakan Performance atau Endurance, Block Storage.
  • Kebijakan: Portofolio
  • EOS AD: 1 Mei 2015
  • EOM: 16 Maret 2015
  • EOS: 31 Juli 2015

F-Secure (versi: Semua)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 13 Sep 2014
  • EOM: 13 Oktober 2014
  • EOS: 19 Januari 2015

Penyeimbang Beban Global F5 (versi: 2014)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio. Pertimbangkan untuk menggunakan IBM Cloud Internet Services sebagai alternatif.
  • Kebijakan: Portofolio
  • EOS AD: 12 Juni 2018
  • EOM: 6 Juli 2018
  • EOS: 12 September 2018

Flex Imaging (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio
  • Kebijakan: Portofolio
  • EOS AD: 31 Mei 2017
  • EOM: T/A
  • EOS: 7 Agustus 2017

FortiGate Security Appliance 1Gbps/firewall khusus (versi: Semua)
  • Opsi peningkatan: Juniper vSRX, Virtual Router Appliance, atau FortiGate Security Appliance 10Gbps
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: T/A
  • EOM: 18 Agustus 2020
  • EOS: 21 Juli 2021

IBM Local Load Balancer (versi: Semua)
  • Opsi peningkatan: IBM Cloud Load Balancer
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 31 Januari 2020
  • EOM: 1 Juni 2019
  • EOS: 31 Mei 2020

Layanan antrean pesan (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio
  • Kebijakan: Portofolio
  • EOS AD: 31 Januari 2017
  • EOM: 28 Oktober 2016
  • EOS: 20 Juni 2017

Microsoft SQL Server (versi: 2005: Express, Workgroup, Standard, dan Enterprise Edition)
  • Opsi peningkatan: 2014 Standard atau Enterprise Edition
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 19 Agustus 2015
  • EOM: 30 Oktober 2015
  • EOS: T/A

Microsoft SQL Server (versi: 2008: Express, Express R2, Workgroup, dan Workgroup R2 Edition)
  • Opsi peningkatan: 2014 Standard atau Enterprise Edition
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 19 Agustus 2015
  • EOM: 30 Oktober 2015
  • EOS: T/A

Microsoft SQL Server (versi: 2012 Express Edition)
  • Opsi peningkatan: 2014 Standard atau Enterprise Edition
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 19 Agustus 2015
  • EOM: 30 Oktober 2015
  • EOS: T/A

Microsoft SQL Server (versi: Edisi Ekspres 2014)
  • Opsi peningkatan: 2014 Standard atau Enterprise Edition
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 19 Agustus 2015
  • EOM: 30 Oktober 2015
  • EOS: T/A

Microsoft SQL Server Enterprise (versi: 2008 Standard dan Web Edition)
  • Opsi peningkatan: 2016 Standard atau Enterprise Edition
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 27 Oktober 2016
  • EOM: 23 November 2016
  • EOS: 31 Maret 2017

MySQL (versi: 5.6)
  • Opsi peningkatan: MySQL 5.7
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 25 Maret 2021
  • EOM: 24 April 2021
  • EOS: 23 Juni 2021

Penyimpanan NAS/FTP (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio. Harap pertimbangkan untuk menggunakan blok atau file storage sebagai alternatif.
  • Kebijakan: Portofolio
  • EOS AD: Portofolio
  • EOM: T/A
  • EOS: TBD

Server Satellite Red Hat (versi: 6.1)
  • Opsi peningkatan: 6.4.3 atau 6.5
  • Kebijakan: Layanan
  • EOS AD: 22 April 2019
  • EOM: 5 Juli 2019
  • EOS: 31 Mei 2024

Host web virtual (versi: T/A)
  • Opsi peningkatan: Berhenti dari portofolio
  • Kebijakan: Portofolio
  • EOS AD: 27 Jan 2015
  • EOM: 30 Juni 2015
  • EOS: 1 April 2015

VMware ESX (versi: 4.x)
  • Opsi peningkatan: 6.x
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: T/A
  • EOM: 30 September 2014
  • EOS: T/A

VMware ESXi (versi: 5.1)
  • Opsi peningkatan: 6.x
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 2 Februari 2016
  • EOM: 31 Maret 2016
  • EOS: 24 Agustus 2016

VMware ESXi (versi: 5.5)
  • Opsi peningkatan: 6.0 atau 6.5
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: 26 Juli 2017
  • EOM: 1 September 2017
  • EOS: 18 September 2018

VMware NSX-V (versi: 6.0 hingga 6.4.10)
  • Opsi peningkatan: VMware NSX-T
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: T/A
  • EOM: 21 Juni 2022
  • EOS: 15 Okt 2022

Virtualisasi Server VMware (versi: 6.5, 6.5u1)
  • Opsi peningkatan: 6.5u2, 6.5u3,6.7.x
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: T/A
  • EOM: 10 Oktober 2021
  • EOS: 15 Okt 2022

Virtualisasi Server VMware (versi: 6.7 semua versi)
  • Opsi peningkatan: 7.0
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: T/A
  • EOM: 21 Juni 2022
  • EOS: 15 Okt 2022

Virtualisasi Server VMware (versi: 7.0 semua versi)
  • Opsi peningkatan: 7.0
  • Kebijakan: Perangkat Lunak
  • EOS AD: T/A
  • EOM: 2 Januari 2025
  • EOS: 2 April 2025
Catatan kaki

¹ Kebijakan Portofolio IBM Cloud – berfokus pada komputasi, penyimpanan, bandwidth, dan item portofolio IaaS lainnya yang ditawarkan oleh SoftLayer®, sebuah Perusahaan IBM.

² Kebijakan Perangkat Lunak IBM Cloud – berfokus pada penyimpanan vendor yang dijual kembali kepada pelanggan IBM Cloud.

³ Solusi Perangkat Lunak DB akan tetap tersedia.