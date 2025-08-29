Kebijakan siklus hidup untuk produk IBM Cloud

Kebijakan ini memberikan pedoman untuk semua produk portofolio IBM Cloud® (komputasi, penyimpanan, perangkat lunak, bandwidth, dan sebagainya) yang dijadwalkan untuk akhir pemasaran (EOM) atau akhir dukungan (EOS). Produk yang dijadwalkan untuk EOS akan diumumkan 90 hari sebelum EOS menggunakan situs siklus hidup produk IBM Cloud dalam dokumentasi untuk IBM Cloud.
Tanggal efektif produk tersedia bagi pengguna (saat versi dan rilis dipublikasikan di situs web siklus hidup)
Tanggal efektif produk berhenti aktif pada daftar harga standar dan tidak dapat lagi dipesan atau dibeli
Tanggal IBM Cloud mengumumkan berakhirnya dukungan untuk produk yang saat ini ditawarkan—biasanya 90 hari sebelum tanggal EOS sebenarnya
Tanggal terakhir IBM Cloud akan memberikan dukungan standar, layanan pencitraan atau pengisian ulang untuk versi atau rilis produk tertentu
Produk/Versi:
Informasi siklus hidup:
Penawaran iSCSI 1 GB (versi: T/A)
Penawaran NAS 1 GB (versi: T/A)
Pemantauan NOC 24x7x365 (versi: Semua)
Sistem operasi 32-bit (versi: Semua)
Pemantauan lanjutan oleh Nimsoft (versi: T/A)
Skala Otomatis untuk Virtual Servers Klasik (versi: T/A)
Big data – Solution Designer, Cloudera, Hadoop CDH, MongoDB, Riak³ (versi: Semua)
Citrix Netscaler VPX (versi: 10.x, 11.x)
Cloudera Hadoop (versi: CDH 4)
CloudLinux (versi: 6.x)
CoreOS (versi: Stabil)
Plugin EVault untuk Microsoft Exchange (versi: 7.3)
Penawaran iSCSI yang ada (versi: T/A)
F-Secure (versi: Semua)
Penyeimbang Beban Global F5 (versi: 2014)
Flex Imaging (versi: T/A)
FortiGate Security Appliance 1Gbps/firewall khusus (versi: Semua)
IBM Local Load Balancer (versi: Semua)
Layanan antrean pesan (versi: T/A)
Microsoft SQL Server (versi: 2005: Express, Workgroup, Standard, dan Enterprise Edition)
Microsoft SQL Server (versi: 2008: Express, Express R2, Workgroup, dan Workgroup R2 Edition)
Microsoft SQL Server (versi: 2012 Express Edition)
Microsoft SQL Server (versi: Edisi Ekspres 2014)
Microsoft SQL Server Enterprise (versi: 2008 Standard dan Web Edition)
MySQL (versi: 5.6)
Penyimpanan NAS/FTP (versi: T/A)
Server Satellite Red Hat (versi: 6.1)
Host web virtual (versi: T/A)
VMware ESX (versi: 4.x)
VMware ESXi (versi: 5.1)
VMware ESXi (versi: 5.5)
VMware NSX-V (versi: 6.0 hingga 6.4.10)
Virtualisasi Server VMware (versi: 6.5, 6.5u1)
Virtualisasi Server VMware (versi: 6.7 semua versi)
Virtualisasi Server VMware (versi: 7.0 semua versi)
¹ Kebijakan Portofolio IBM Cloud – berfokus pada komputasi, penyimpanan, bandwidth, dan item portofolio IaaS lainnya yang ditawarkan oleh SoftLayer®, sebuah Perusahaan IBM.
² Kebijakan Perangkat Lunak IBM Cloud – berfokus pada penyimpanan vendor yang dijual kembali kepada pelanggan IBM Cloud.
³ Solusi Perangkat Lunak DB akan tetap tersedia.