Akun IBM Cloud gratis Anda termasuk akses ke 350+ produk. Bangun aplikasi, AI, analitik, dan banyak lainnya.
Akses lebih dari 40 produk yang selalu gratis tanpa kedaluwarsa, termasuk IBM Cloud databases: IBM® Cloudant® dan IBM Db2® di Cloud.
Cobalah apa pun di IBM Cloud dengan kredit ini, tersedia selama 30 hari. Diterapkan secara otomatis ke akun Anda setelah pendaftaran.
Gunakan kredit USD 200 Anda untuk membangun database relasional, dokumen, nilai kunci, dalam memori, dan banyak lainnya.
Akun IBM Cloud gratis Anda memberi Anda akses ke lebih dari 40 produk yang memiliki paket harga Lite. Artinya, paketnya selalu gratis. Anda tidak akan dikenakan biaya dan paket tidak akan pernah habis masa berlakunya.
Untuk mulai membangun IBM Cloud, Anda harus membuat akun menggunakan alamat email terlebih dahulu (alamat email tidak boleh dikaitkan dengan akun yang sudah ada).
Detail pembayaran diperlukan di muka, tetapi Anda tidak akan dikenakan biaya sampai Anda menggunakan layanan yang dapat ditagih; tetapi, akan ada penangguhan nominal pada kartu Anda untuk memverifikasi keasliannya.
Pesan konfirmasi akan menampilkan tagihan di layar Anda setelah Anda input informasi kartu kredit. Jumlahnya ditentukan oleh pedagang tetapi biasanya sekitar USD 1,00.
Menyimpan informasi ini akan membantu menciptakan transisi yang mulus ke paket Pay-As-You-Go sesuai pemakaian, jika Anda memilihnya.
Paket Lite tidak akan dikenakan biaya; namun, untuk menggunakan paket non-Lite pada tingkat gratis, diperlukan peningkatan ke paket Pay-As-You-Go. Bila Anda mengonsumsi melebihi ambang batas tingkat gratis untuk layanan ini, Anda akan ditagih setiap bulan untuk penggunaan Sumber daya Anda.
Anda dapat menetapkan ambang pengeluaran terpisah untuk akun, kontainer, runtime, semua layanan, dan layanan tertentu. Anda secara otomatis menerima pemberitahuan ketika pembelanjaan bulanan Anda mencapai 80%, 90%, dan 100% dari ambang batas tersebut. Untuk mengatur notifikasi pembelanjaan, klik Kelola > Penagihan dan penggunaan, lalu pilih Notifikasi pembelanjaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengatur notifikasi pengeluaran.
Selalu gratis–Ini adalah produk dengan paket Lite yang tidak akan pernah kedaluwarsa. Ini dirancang agar Anda dapat mengerjakan proyek Anda tanpa rasa khawatir dan membantu mencegah timbulnya tagihan yang tidak disengaja. Kuota paket Lite berdasarkan penggunaan, tidak pernah habis masa berlakunya, dan diperbarui setiap bulan atau satu kali penggunaan. Lihat semua produk paket Lite.
Uji coba gratis. Bayangkanlah sebagai uji coba premium; tetapi memerlukan akun Bayar Sesuai Pemakaian atau berlangganan. Tergantung pada produknya, kuota mungkin berlaku untuk jangka waktu tertentu, dasar penggunaan, atau tidak pernah habis masa berlakunya. Beberapa produk akan mulai dikenakan biaya jika Anda mengonsumsinya melebihi tingkat gratis. Lihat semua produk paket Gratis.
Mencapai batas kuota untuk instans paket Lite akan menangguhkan layanan untuk bulan tersebut. Batas kuota adalah per organisasi, bukan per instans. Instance baru yang dibuat di organisasi yang sama mencerminkan penggunaan apa pun dari instance sebelumnya. Batas kuota disetel ulang pada tanggal 1 setiap bulannya.
Anda dapat memeriksa penggunaan Anda dengan membuka Kelola > Penagihan dan penggunaan di konsol dan memilih Penggunaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Melihat penggunaan Anda.
Untuk menerima kredit sebesar USD 200, Anda harus meningkatkan ke akun Pay-As-You-Go terlebih dahulu. Jika Anda sudah melakukannya, buka halaman penggunaan di konsol IBM Cloud untuk melihat kredit USD 200. Anda juga dapat membuka halaman pengaturan akun untuk melihat promosi aktif Anda. Kredit promosi Anda sebesar USD 200 diterapkan secara otomatis namun mungkin memerlukan waktu beberapa jam untuk muncul di akun Anda. Kredit hanya tersedia untuk akun Pay-As-You-Go pertama kali dan tidak dapat digunakan dengan penawaran pihak ketiga.
Akun uji coba IBM Cloud tersedia untuk pengajar dan mahasiswa di institusi akademi terakreditasi. Agar memenuhi syarat untuk akun uji coba, buka Memanfaatkan Kekuatan IBM dan memvalidasi kredensial institusi Anda. Akun uji coba kedaluwarsa setelah 30 hari.
Buka halaman penagihan dan promosi dan masukkan kode promo Anda, tinjau detail promosi, lalu klik "Terapkan".
Harap dicatat bahwa Anda harus memiliki kartu kredit yang tercatat untuk menerapkan kode promosi untuk tujuan otentikasi.
Anda dapat menggunakan penaksir biaya untuk memperkirakan biaya produk IBM Cloud® dengan menyesuaikan rencana untuk kebutuhan Anda. Jelajahi katalog untuk menemukan penawaran untuk ditambahkan ke perkiraan.
Anda akan mendapatkan dukungan teknis gratis melalui Tumpukan Overflow (Tautan berada di luar IBM). Anda dapat membuka kasus yang terkait dengan manajemen akses, akun, serta penagihan dan penggunaan.
Tanpa biaya. Tidak ada komitmen. Batalkan kapan saja.
Beberapa manfaatnya antara lain: peningkatan waktu aktif, ketersediaan tinggi, dan kemampuan penskalaan.Cari tahu cara IBM Cloud menyederhanakan manajemen data.
Gunakan kredit ini untuk mencoba cloud databases apa pun di IBM Cloud®. Selain kredit, dapatkan 40+ produk lainnya secara gratis.