Kepatuhan IBM Cloud: SCEC (Australia)

Komite Konstruksi dan Peralatan Keamanan (SCEC) Australia adalah komite antar departemen, yang diketuai oleh Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), yang mengevaluasi dan mendukung peralatan keamanan untuk digunakan oleh pemerintah Australia.

Fasilitas penyedia layanan cloud dapat dievaluasi terkait perlindungan keamanan fisiknya dan didukung oleh SCEC.

Sistem Pemerintah Australia harus diamankan di fasilitas yang memenuhi persyaratan untuk zona keamanan yang sesuai dengan sensitivitas atau klasifikasi sistem tersebut dan disertifikasi oleh konsultan zona keamanan yang didukung SCEC.

Laporan dan dokumentasi lainnya

Lihat sertifikat SCEC (PDF)