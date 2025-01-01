Kepatuhan IBM Cloud: SCEC (Australia)

Komite Konstruksi dan Peralatan Keamanan (SCEC) Australia adalah komite antar departemen, yang diketuai oleh Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), yang mengevaluasi dan mendukung peralatan keamanan untuk digunakan oleh pemerintah Australia.
Fasilitas penyedia layanan cloud dapat dievaluasi terkait perlindungan keamanan fisiknya dan didukung oleh SCEC.
Sistem Pemerintah Australia harus diamankan di fasilitas yang memenuhi persyaratan untuk zona keamanan yang sesuai dengan sensitivitas atau klasifikasi sistem tersebut dan disertifikasi oleh konsultan zona keamanan yang didukung SCEC.
Laporan dan dokumentasi lainnya
Pusat data cloud publik IBM di Australia telah dievaluasi dan disertifikasi oleh konsultan zona keamanan yang didukung SCEC sebagai memiliki keamanan fisik yang sesuai untuk Zona 3 untuk mendukung klasifikasi DILINDUNGI, sesuai dengan prinsip-prinsip kerangka kerja pemerintah Australia. Hal ini menyediakan lingkungan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan bisnis Pemerintah Australia yang percaya diri dan aman. Pusat Data dievaluasi setiap 2 tahun.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.