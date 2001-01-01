Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) Kanada, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001, adalah undang-undang perlindungan data yang komprehensif. PIPEDA mirip dengan GDPR karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang mencakup akuntabilitas, pengumpulan dan pembatasan penggunaan, akurasi, keamanan, dan transparansi. Tidak seperti GPDR, PIPEDA berlaku untuk organisasi "komersial" tanpa membedakan antara pengontrol dan prosesor. Selain itu, PIPEDA mencakup hak akses dan koreksi individu.



PIPEDA berlaku untuk:

organisasi yang mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan PI (informasi pribadi) dalam kegiatan komersial di Kanada, atau

organisasi di luar Kanada jika aktivitas organisasi yang relevan memiliki hubungan yang "nyata dan substansial" dengan Kanada,

informasi pribadi tentang karyawan atau calon karyawan organisasi yang mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan PI sehubungan dengan pengoperasian "pekerjaan, usaha, atau bisnis federal" di Kanada

Undang-undang tersebut saat ini sedang ditinjau untuk modernisasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang PIPEDA, klik di sini.