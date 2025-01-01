Departemen Police Digital Services (PDS) Inggris menetapkan standar dan kontrol utama bagi lembaga penegak hukum di negara ini yang menilai risiko dalam migrasi sistem informasi kepolisian ke cloud.

Kebijakan jaminan informasi mengharuskan semua layanan kepolisian nasional di Inggris yang menyimpan dan memproses informasi penegakan hukum yang dilindungi atau sensitif untuk mengambil langkah ekstra dalam penilaian risiko mereka, yaitu inspeksi fisik terhadap pusat data tempat data mereka akan disimpan. Penilaian pusat data yang berhasil dapat menentukan bahwa fasilitas tersebut memenuhi syarat untuk Police Assured Secure Facilities (PASF). PASF didasarkan pada seperangkat kontrol standar yang mencakup keamanan fisik dan lingkungan, serta proses seperti ketersediaan tinggi, pelatihan staf, serta prosedur penerimaan dan pemutusan kerja.

Polisi dan lembaga penegak hukum di Inggris dapat menghubungi PDS untuk mendapatkan laporan IBM Cloud PASF.