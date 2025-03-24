Multi-Tier Cloud Security (MTCS), yang juga dikenal sebagai Singapore Standard SS 584, adalah standar keamanan untuk penyedia layanan cloud yang beroperasi di Singapura. MTCS dikembangkan di bawah arahan Information Technology Standards Committee (ITSC) Singapura sebagai cara bagi penyedia layanan cloud untuk menunjukkan kontrol keamanan yang sesuai dengan sensitivitas data yang mereka simpan dan proses.

Skema Sertifikasi MTCS didasarkan pada standar internasional seperti ISO 27001 dan dirancang untuk memastikan bahwa praktik keamanan dan privasi sudah tersedia, untuk mengurangi risiko saat beroperasi dalam lingkungan cloud.

Sertifikasi MTCS diberikan pada tiga tingkatan keamanan operasional yang berbeda, dengan persyaratan yang makin ketat. Sertifikasi MTCS di Level 3 diverifikasi telah memiliki kontrol keamanan untuk meng-host data yang paling sensitif dan berdampak tinggi, dan diperlukan untuk penyedia layanan cloud yang akan menangani data untuk pemerintah Singapura.

Laporan dan dokumentasi lainnya

Lihat sertifikat MTCS untuk layanan IBM Cloud Infrastructure