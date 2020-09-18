IBM telah menerapkan proses untuk meninjau semua produk, penawaran, dan layanannya berdasarkan persyaratan LGPD. IBM percaya bahwa langkah-langkah teknis dan organisasi standarnya tepat dan proporsional untuk mengelola risiko yang ditimbulkan terhadap keamanan jaringan dan sistem informasi seperti yang disyaratkan oleh LGPD.

Untuk mengetahui wilayah hukum atau yurisdiksi tempat Adendum Perlindungan Data IBM berlaku, silakan kunjungi IBM DPL. DPA IBM dapat ditemukan di situs Persyaratan IBM.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan privasi data IBM, silakan kunjungi IBM Trust Center. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai kebijakan privasi IBM untuk penawaran eksternal, Anda dapat menghubungi helpdesk IBM.