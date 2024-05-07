International Traffic in Arms Regulations (ITAR) adalah seperangkat peraturan pemerintah A.S. yang dikelola oleh Departemen Luar Negeri untuk mengontrol ekspor teknologi terkait pertahanan, termasuk perangkat lunak dan data dalam United States Munitions List (USML).

Tidak ada sertifikasi ITAR formal, namun IBM mengoperasikan layanan yang tercantum di bawah ini dengan cara yang akan mendukung klien untuk memenuhi persyaratan ITAR, namun kepatuhan ITAR dapat dikonfirmasi oleh pihak ketiga yang independen. Klien harus membuat akun IBM Cloud yang menunjukkan penggunaan untuk ITAR.