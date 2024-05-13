International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi nonpemerintah independen yang menerbitkan standar di bidang teknis dan nonteknis. Rangkaian standar ISO/IEC 27000 diterbitkan bersama oleh ISO dan International Electrotechnical Commission (IEC) dan merupakan seperangkat standar keamanan informasi yang jika digabungkan akan membentuk sebuah kerangka kerja untuk manajemen keamanan informasi.
ISO/IEC 27701:2019 adalah kerangka kerja untuk pembuatan dan pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Privasi (PIMS), termasuk penanganan Informasi Identifikasi Pribadi (PII). Standar ini dibangun di atas dan memperluas persyaratan ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002, dengan kontrol dan panduan tambahan untuk melindungi privasi data.
ISO 27001 - Sertifikat IBM Enterprise & Technology Security (PaaS dan SaaS)
Sertifikasi ISO 27701 IBM menggambarkan komitmen berkelanjutan kami terhadap privasi, keamanan, dan kepatuhan—membantu organisasi untuk mematuhi perlindungan data yang berlaku, serta peraturan dan undang-undang PII.
Sertifikat IBM ISO 27001 diterbitkan dan tersedia secara umum.Deskripsi Layanan IBM (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan memiliki sertifikasi ISO 27001. Layanan yang tercantum di bawah ini bersertifikasi ISO 22301. Sertifikat ISO dikeluarkan setidaknya sekali setiap tahun.
ISO 27018 - Cakupan sertifikat PaaS dan SaaS IBM Enterprise and Technology Security meliputi:
Daftar produk bersertifikat ISO 27001 / 27017 / 27018 / 27701 - IBM Enterprise &; Technology Security (PaaS dan SaaS)
