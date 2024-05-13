International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi nonpemerintah independen yang menerbitkan standar di bidang teknis dan nonteknis. Rangkaian standar ISO/IEC 27000 diterbitkan bersama oleh ISO dan International Electrotechnical Commission (IEC) dan merupakan seperangkat standar keamanan informasi yang jika digabungkan akan membentuk sebuah kerangka kerja untuk manajemen keamanan informasi.

ISO/IEC 27701:2019 adalah kerangka kerja untuk pembuatan dan pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Privasi (PIMS), termasuk penanganan Informasi Identifikasi Pribadi (PII). Standar ini dibangun di atas dan memperluas persyaratan ISO/IEC 27001 dan ISO/IEC 27002, dengan kontrol dan panduan tambahan untuk melindungi privasi data.

