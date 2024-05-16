International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi nonpemerintah independen yang menerbitkan standar di bidang teknis dan nonteknis. Rangkaian standar ISO/IEC 27000 merupakan upaya bersama dengan International Electrotechnical Commission (IEC), yang mendefinisikan mekanisme guna membantu organisasi menjaga keamanan aset informasi.
ISO/IEC 27017:2015 adalah standar yang didasarkan pada ISO/IEC 27002, dengan kontrol tambahan yang dirancang sebagai referensi untuk membantu organisasi memahami dan memilih kontrol keamanan informasi yang sesuai dalam cloud computing. Standar ini menyajikan informasi praktis bagi pelanggan layanan cloud, tentang pengharapan terhadap penyedia layanan cloud dan tanggung jawab mereka terhadap informasi yang disimpan di cloud.
Standar ISO/IEC 27017:2015 juga digunakan oleh penyedia layanan cloud sebagai pedoman untuk menerapkan kontrol keamanan umum dalam platform mereka.
Laporan dan dokumentasi lainnya
IBM menerapkan ISO 27017 terhadap produk dan layanan berbasis cloud-nya guna meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) dan memastikan tingkat keamanan dan pengalaman pelanggan yang sama di setiap layanan cloud yang tersertifikasi. Deskripsi IBM Service (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan memiliki sertifikasi ISO 27017.
Sertifikat IBM ISO 27017 diterbitkan dan tersedia secara umum. Layanan yang tercantum di bawah ini bersertifikat ISO 27017. Layanan di bawah ini menerbitkan sertifikat ISO setidaknya setahun sekali.
Layanan bersertifikasi ISO 27017 IBM Cloud®
