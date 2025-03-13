Sertifikasi Hébergeur de Données de Santé (HDS) diterbitkan oleh ASIP SANTÉ (bagian dari AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTÉ). Peraturan yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Prancis ini menyediakan panduan mengenai penyimpanan informasi kesehatan pribadi (PHI) dan menyatakan bahwa setiap organisasi perawatan kesehatan yang menyimpan PHI secara eksternal harus menggunakan penyedia layanan bersertifikat HDS. HDS adalah kerangka kerja yang menjelaskan kondisi dan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data kesehatan pribadi yang dikumpulkan di Prancis. Proses sertifikasi HDS mengharuskan penyedia layanan cloud untuk menerapkan dan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan berbagai langkah yang sesuai guna menjaga privasi, keamanan, dan kerahasiaan informasi kesehatan pribadi.



