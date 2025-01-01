HCF menyediakan tiga tingkat sertifikasi: Strategis, Terjamin, dan Tidak Bersertifikat. IBM Cloud memiliki sertifikasi Strategis HCF, yang mewakili tingkat jaminan tertinggi dan hanya tersedia untuk penyedia layanan cloud yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan ketentuan kepemilikan dan kontrol, serta peningkatan kontrol keamanan.

Layanan cloud bersertifikasi Strategis diperlukan untuk data pemerintah yang sensitif, sistem seluruh pemerintah, dan sistem yang diberi peringkat pada tingkat klasifikasi “DILINDUNGI”, dan cocok untuk pelanggan pemerintah lainnya dengan profil risiko tinggi, atau pelanggan yang mencari perlindungan tambahan untuk data mereka.