Kepatuhan IBM Cloud: HCF Australia

Ikhtisar
Apa itu HCF?

Hosting Certification Framework (HCF) menyediakan tiga tingkat sertifikasi: Strategis, Terjamin, dan Tidak Bersertifikat. Sertifikasi Strategis HCF merupakan tingkat jaminan tertinggi dan hanya tersedia bagi penyedia layanan cloud yang memungkinkan pemerintah menentukan ketentuan kepemilikan dan kontrol, serta peningkatan kontrol keamanan. Layanan cloud bersertifikasi Strategis diperlukan untuk data pemerintah yang sensitif, sistem seluruh pemerintah, dan sistem yang diberi peringkat pada tingkat klasifikasi “DILINDUNGI”, dan cocok untuk pelanggan pemerintah lainnya dengan profil risiko tinggi, atau pelanggan yang mencari perlindungan tambahan untuk data mereka.
Program terkait IRAP
Tingkat sertifikasi HCF

Posisi IBM

IBM Cloud memiliki sertifikasi  HCF Strategis untuk fasilitas SYD04/zone2 dan SYD05/zone3 di Wilayah Multi-Zona Sydney. Pelanggan yang memerlukan sertifikasi HCF dapat memilih zona bersertifikasi Strategis HCF ini untuk menerapkan IBM Cloud Services mereka.
Laporan dan dokumentasi lainnya

Lihat daftar DHA penyedia layanan cloud bersertifikat HCF.

 Lihat daftarnya
Program terkait IRAP (Australia)
Program Penilai Terdaftar Infosec dikelola oleh Pusat Keamanan Siber Australia, dan bekerja untuk memastikan keamanan sinyal TI dan komunikasi Australia.
SCEC (Australia)
Komite Konstruksi dan Peralatan Keamanan adalah program yang dipimpin oleh Organisasi Intelijen Keamanan Australia, yang memeriksa peralatan keamanan yang digunakan oleh pemerintah Australia.
