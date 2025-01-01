Hosting Certification Framework (HCF) menyediakan tiga tingkat sertifikasi: Strategis, Terjamin, dan Tidak Bersertifikat. Sertifikasi Strategis HCF merupakan tingkat jaminan tertinggi dan hanya tersedia bagi penyedia layanan cloud yang memungkinkan pemerintah menentukan ketentuan kepemilikan dan kontrol, serta peningkatan kontrol keamanan. Layanan cloud bersertifikasi Strategis diperlukan untuk data pemerintah yang sensitif, sistem seluruh pemerintah, dan sistem yang diberi peringkat pada tingkat klasifikasi “DILINDUNGI”, dan cocok untuk pelanggan pemerintah lainnya dengan profil risiko tinggi, atau pelanggan yang mencari perlindungan tambahan untuk data mereka.
HCF menyediakan tiga tingkat sertifikasi: Strategis, Terjamin, dan Tidak Bersertifikat. IBM Cloud memiliki sertifikasi Strategis HCF, yang mewakili tingkat jaminan tertinggi dan hanya tersedia untuk penyedia layanan cloud yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan ketentuan kepemilikan dan kontrol, serta peningkatan kontrol keamanan.
Layanan cloud bersertifikasi Strategis diperlukan untuk data pemerintah yang sensitif, sistem seluruh pemerintah, dan sistem yang diberi peringkat pada tingkat klasifikasi “DILINDUNGI”, dan cocok untuk pelanggan pemerintah lainnya dengan profil risiko tinggi, atau pelanggan yang mencari perlindungan tambahan untuk data mereka.
IBM Cloud memiliki sertifikasi HCF Strategis untuk fasilitas SYD04/zone2 dan SYD05/zone3 di Wilayah Multi-Zona Sydney. Pelanggan yang memerlukan sertifikasi HCF dapat memilih zona bersertifikasi Strategis HCF ini untuk menerapkan IBM Cloud Services mereka.
