Pemerintah Inggris menciptakan kerangka kerja G-Cloud untuk memungkinkan proses yang lebih cepat dan lebih murah bagi organisasi pemerintah Inggris untuk menandatangani kontrak pengadaan dengan penyedia cloud.

G-Cloud terdiri atas serangkaian perjanjian dengan penyedia layanan cloud dan juga pasar digital yang memungkinkan organisasi di sektor publik Inggris untuk membandingkan dan mendapatkan layanan cloud dari penyedia yang telah terverifikasi tanpa perlu melakukan proses peninjauan independen sendiri.