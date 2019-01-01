European Banking Authority (EBA) dibentuk untuk membangun praktik pengawasan yang konsisten, efisien dan efektif di seluruh Uni Eropa, dan untuk memastikan penerapan hukum Uni Eropa yang seragam di seluruh negara anggotanya. Pada tahun 2019, EBA menerbitkan pedoman mengenai outsourcing yang menetapkan rekomendasi persyaratan yang harus ada antara lembaga keuangan dan penyedia layanan outsourcing—termasuk persyaratan mengenai keamanan, akses, dan pemutusan kontrak.
Laporan dan Dokumentasi Lainnya
Pelajari cara IBM membantu lembaga keuangan untuk mencapai kepatuhan European Banking Authority
IBM membantu klien lembaga keuangan di seluruh dunia menerapkan teknologi pada proses dan alur kerja bisnis inti, menanamkan otomatisasi, kecerdasan, dan pembelajaran berkelanjutan dalam bisnis tersebut—untuk mentransformasi segalanya, mulai dari rantai pasokan dan sumber daya manusia hingga keuangan dan operasi. Jelas bahwa transformasi berkelanjutan adalah normal baru bagi lembaga keuangan. Sebagai mitra teknologi strategis, IBM berkomitmen untuk membantu lembaga keuangan melaksanakan transformasi tersebut, seiring dengan peraturan yang berlaku.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu Anda.