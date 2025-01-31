IBM Cloud berkomitmen untuk menyediakan platform tepercaya dan aman bagi klien kami dan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Layanan Digital (DSA) Uni Eropa. Halaman ini menguraikan proses yang telah dilakukan IBM untuk mematuhi DSA.

A. Kewajiban Penyedia Jasa Perantara berdasarkan DSA

Satu-satunya titik kontak IBM untuk memungkinkan komunikasi dengan Komisi Uni Eropa dan penerima IBM Cloud Services adalah abuse@softlayer.com.

IBM/Softlayer Consolidated Acceptable Use Policy

Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima (“AUP”) di bawah ini menguraikan penggunaan IBM Cloud Services (“Layanan”) yang tidak dapat diterima dan dilarang, serta prosedur yang digunakan untuk mengatasi keluhan pelanggaran AUP. Kebijakan ini merupakan tambahan dari persyaratan dan ketentuan lain yang menjadi dasar bagi IBM dalam menyediakan Layanan kepada Anda.

Klien yang menggunakan platform IBM Cloud bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan Layanan dan konten sesuai dengan semua hukum yang berlaku, termasuk undang-undang di tempat Layanan atau konten diunggah, di-host, disimpan, diakses, atau digunakan dan untuk menerapkan pembatasan yang diperlukan untuk melarang penggunaan oleh individu mana pun (mis. pembatasan akses oleh anak di bawah umur) atau di yurisdiksi mana pun, sebagaimana diwajibkan untuk mematuhi undang-undang tersebut.

IBM Cloud tidak menyediakan akses ke kemampuan moderasi untuk data dan konten klien pada platform IBM Cloud, namun kami berhak untuk mengambil semua tindakan yang dianggap sesuai untuk mematuhi hukum yang berlaku – hingga dan termasuk penangguhan akses publik ke sistem dan layanan yang melanggar Kebijakan serta penghentian layanan.

Untuk memberi tahu IBM tentang pelanggaran AUP ini, atau untuk melaporkan aktivitas ilegal dari sumber daya IBM Cloud, silakan kirimkan email ke abuse@softlayer.com dan berikan rincian yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. IBM akan segera menyelidiki dan jika memungkinkan, akan memberikan pemberitahuan kepada entitas pelapor setelah resolusi tercapai. Pertanyaan tentang Kebijakan ini (misalnya, apakah penggunaan yang direncanakan diizinkan) harap ditujukan ke abuse@softlayer.com.

AUP

Layanan Cloud tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas apa pun atau menghosting Konten yang:

(1) melanggar hukum, menipu, berbahaya, jahat, cabul, atau menyinggung;

(2) mengancam atau melanggar hak-hak orang lain;

(3) mengganggu atau mendapatkan (atau bermaksud untuk mengganggu atau mendapatkan) akses yang tidak sah ke data, layanan, jaringan, atau lingkungan komputasi di dalam atau di luar IBM;

(4) mengirimkan pesan yang tidak diminta, bersifat menghina, atau menipu dalam bentuk apa pun; atau

(5) mendistribusikan segala bentuk malware.

Klien tidak boleh menggunakan Layanan Cloud: i) untuk penambangan kripto, kecuali jika disetujui oleh IBM secara tertulis; atau ii) jika kegagalan atau gangguan pada Layanan Cloud dapat mengakibatkan kematian, cedera fisik yang serius, atau kerusakan properti atau lingkungan.

Klien tidak diperbolehkan:

(1) merekayasa balik bagian mana pun dari Layanan Cloud;

(2) menyerahkan atau menjual kembali akses langsung ke Layanan Cloud kepada pihak ketiga di luar Perusahaan Klien; atau

(3) menggabungkan Layanan Cloud dengan nilai tambah Klien untuk menciptakan solusi bermerek Klien yang dipasarkan Klien kepada pelanggan pengguna akhirnya kecuali jika disetujui oleh IBM secara tertulis.

IBM dapat menangguhkan atau membatasi, sejauh diperlukan, penggunaan Layanan IBM Cloud oleh Klien jika IBM secara wajar menentukan adanya pelanggaran AUP. IBM akan memberikan pemberitahuan sebelum penangguhan sebagaimana dianggap wajar secara komersial. Jika penyebab penangguhan dapat diperbaiki secara wajar, IBM akan memberikan pemberitahuan tentang tindakan yang harus diambil Klien untuk memulihkan Layanan IBM Cloud. Jika Klien gagal mengambil tindakan tersebut dalam waktu yang wajar, IBM dapat menghentikan Layanan IBM Cloud.

Permintaan Informasi Pemerintah

IBM Cloud mematuhi semua undang-undang lokal dan regional saat menangani permintaan informasi oleh pemerintah, termasuk UU Layanan Digital (DSA) Uni Eropa. Untuk layanan panggilan pengadilan dan permintaan informasi oleh pemerintah lainnya, silakan kirim email ke subpoenas@softlayer.com.

Sebagai penyedia layanan pusat data, yang berpusat pada penyediaan infrastruktur server sesuai permintaan, IBM Cloud tidak memiliki atau mengelola akses langsung ke data klien dan konten yang dihosting dari infrastruktur kami, karena ini adalah tanggung jawab langsung pelanggan kami.

Kecuali jika diberikan dengan perjanjian kerahasiaan atau yang setara, IBM akan memberi tahu klien tentang permintaan tersebut, termasuk informasi yang diberikan kepada agen pemerintah dalam melayani permintaan tersebut.

B. Kewajiban Platform Online berdasarkan DSA

Sejauh IBM Cloud Catalog memenuhi syarat sebagai “platform online” berdasarkan DSA, item berikut berlaku:

1. pengguna Cloud Catalog dapat mengajukan keluhan kepada IBM dalam waktu enam bulan setelah keputusan IBM untuk melakukan salah satu hal berikut dengan alasan bahwa informasi yang diberikan oleh pengguna merupakan konten ilegal atau tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan layanan:

a. menonaktifkan akses ke informasi, atau

b. menangguhkan atau menghentikan layanan, akun, atau kemampuan pengguna untuk memonetisasi informasi yang diberikan oleh pengguna.

Keluhan tersebut dapat dikirimkan ke abuse@softlayer.com. Jika proses penanganan keluhan IBM tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka pengguna berhak untuk memilih badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang disertifikasi sebagaimana dimaksud oleh DSA) untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersertifikat tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan penyelesaian sengketa yang mengikat, tetapi IBM akan bekerja sama dengan iktikad baik dengan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersertifikat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2. “Pelapor Tepercaya”, sebagaimana didefinisikan dalam DSA, dapat mengirimkan pemberitahuan ke abuse@softlayer.com tentang keberadaan konten ilegal di IBM Cloud, dan pemberitahuan tersebut akan diprioritaskan oleh IBM serta diproses dan diputuskan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

3. Seperti yang disyaratkan oleh DSA, per 31 Januari 2025, jumlah rata-rata pengguna aktif bulanan selama enam bulan sebelumnya adalah sekitar 962.000.