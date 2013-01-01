Kepatuhan IBM Cloud®: CSA STAR

Cloud Security Alliance (CSA) adalah organisasi nirlaba independen yang dipimpin oleh koalisi luas praktisi industri dan perusahaan yang berdedikasi untuk mempromosikan keamanan di seluruh komputasi cloud.
CSA adalah pencipta registri Keamanan, Kepercayaan, Jaminan, dan Risiko (STAR), sebuah catatan publik yang mendokumentasikan kontrol keamanan dan privasi penyedia komputasi cloud, untuk membantu pelanggan memilih penyedia yang menangani data dengan aman.
Organisasi dengan sertifikasi CSA STAR Level 1 telah melakukan penilaian mandiri yang ketat untuk memverifikasi kontrol keamanan dan privasi mereka sesuai dengan dua standar yang berbeda - ISO 27001:2013 dan kriteria Cloud Controls Matrix (CCM) CSA.
IBM menerbitkan Kuesioner Inisiatif Penilaian Konsensus Penilaian Mandiri CSA STAR Level 1 (CAIQ) setiap tahunnya, termasuk penilaian mandiri untuk IBM Cloud® Infrastructure (IaaS), IBM Cloud Platform (PaaS), dan IBM Cloud Services (SaaS). Berbagai layanan VPC, PaaS, dan SaaS IBM telah mendapatkan sertifikasi CSA STAR Level 2 dari firma audit pihak ketiga eksternal.
Layanan IBM Cloud yang mencapai sertifikasi CSA STAR L2 oleh audit pihak ketiga eksternal tercantum dalam dokumen ini:
ISO 27001/27017/27018/2701 - Cantuman produk bersertifikasi dari IBM Enterprise & Technology Security (PaaS dan SaaS) (PDF, 594 KB)
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu Anda.