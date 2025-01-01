BaFin adalah Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman yang mengatur lembaga keuangan di Jerman. BaFin bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar keuangan Jerman dan berbagai institusi yang menjalankan bisnis di sektor keuangan Jerman wajib mematuhi peraturan BaFin.

BaFin telah menerbitkan panduan pengalihan daya cloud untuk membantu perusahaan jasa keuangan menilai dan mengevaluasi layanan penyedia cloud—terutama yang berkaitan dengan keamanan data, privasi, hak-hak pengguna, dan kepatuhan terhadap hukum Jerman.