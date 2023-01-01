Australian Prudential Regulation Authority (APRA) adalah otoritas hukum independen yang mengawasi lembaga-lembaga di seluruh perbankan, asuransi, dan superannuation serta mempromosikan stabilitas sistem keuangan di Australia. APRA menetapkan kerangka kerja yang komprehensif tentang standar dasar dan panduan praktik yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga yang diatur. Standar-standar ini menetapkan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan, manajemen risiko, tata kelola, dan keamanan siber.

Laporan dan dokumentasi lainnya

Standar dan panduan praktik untuk keamanan siber terdiri dari:



- Standar Prudential CPS 232 Manajemen Kesinambungan Bisnis

- Standar Prudential CPS 234 Keamanan Informasi

- Panduan Praktik Prudential CPG 220 Manajemen Risiko

- Panduan Praktik Prudential CPG 235 Mengelola Risiko Data

- Panduan Praktik Prudential CPG 234 Keamanan Informasi