Kepatuhan IBM Cloud® : FISMA

Ilustrasi memperlihatkan dua orang berdiri di atas platform, dengan satu orang melihat tampilan peta dan yang lainnya dengan perisai keamanan
Ikhtisar
Apa itu APRA?

Australian Prudential Regulation Authority (APRA) adalah otoritas hukum independen yang mengawasi lembaga-lembaga di seluruh perbankan, asuransi, dan superannuation serta mempromosikan stabilitas sistem keuangan di Australia. APRA menetapkan kerangka kerja yang komprehensif tentang standar dasar dan panduan praktik yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga yang diatur. Standar-standar ini menetapkan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan kesehatan keuangan, manajemen risiko, tata kelola, dan keamanan siber.

Laporan dan dokumentasi lainnya
Standar dan panduan praktik untuk keamanan siber terdiri dari:

- Standar Prudential CPS 232 Manajemen Kesinambungan Bisnis
- Standar Prudential CPS 234 Keamanan Informasi
- Panduan Praktik Prudential CPG 220 Manajemen Risiko
- Panduan Praktik Prudential CPG 235 Mengelola Risiko Data
- Panduan Praktik Prudential CPG 234 Keamanan Informasi
IBM posisi

IBM telah mengembangkan dokumen panduan untuk entitas yang diatur oleh APRA, yang menjelaskan bagaimana kemampuan keamanan IBM Cloud dapat memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan keamanan siber APRA. Untuk meminta salinan dokumen panduan, silakan hubungi perwakilan IBM Anda.
Ambil langkah selanjutnya

Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.

 Lihat program kepatuhan lainnya