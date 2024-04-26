Estimator biaya IBM Cloud

Mengonfigurasikan, membandingkan, dan mengekspor harga yang andal
Temukan perkiraan biaya terendah untuk konfigurasi yang paling sesuai untuk Anda. Menggunakan kalkulator harga cloud ini untuk mengonfigurasi produk IBM Cloud® dan menghasilkan perkiraan biaya yang dapat diandalkan.
Klik "Buka katalog," lalu gunakan pencarian atau gunakan bilah navigasi untuk menemukan produk Anda.
Pilih paket harga dan detail konfigurasi Anda. Kemudian klik “Tambahkan ke perkiraan.”
Masukkan data penggunaan Anda dan klik “Hitung biaya.” Jika ada cara yang dapat Anda simpan, prompt akan muncul.
Klik "Tinjau perkiraan." Dari panel detail, Anda dapat mengunduh kutipan atau membuat instance.