Estimator biaya IBM Cloud

Memperkirakan harga IBM Cloud

Temukan perkiraan biaya terendah untuk konfigurasi yang paling sesuai untuk Anda. Menggunakan kalkulator harga cloud ini untuk mengonfigurasi produk IBM Cloud® dan menghasilkan perkiraan biaya yang dapat diandalkan.

  • Membandingkan konfigurasi.
  • Lihat bagaimana harga Anda ditentukan.
  • Dapatkan tip tentang cara menghemat uang.
  • Unduh penawaran harga.
1. Pilih layanan

Klik "Buka katalog," lalu gunakan pencarian atau gunakan bilah navigasi untuk menemukan produk Anda.
2. Tambahkan ke perkiraan

Pilih paket harga dan detail konfigurasi Anda. Kemudian klik “Tambahkan ke perkiraan.”
3. Menghitung dan menyimpan

Masukkan data penggunaan Anda dan klik “Hitung biaya.” Jika ada cara yang dapat Anda simpan, prompt akan muncul.
4. Tinjau perkiraan

Klik "Tinjau perkiraan." Dari panel detail, Anda dapat mengunduh kutipan atau membuat instance.
Sumber daya Dokumentasi
Baca detail tentang bagaimana Anda dapat memperkirakan biaya IBM Cloud.
Penyempurnaan tahun 2020
Pelajari tentang peningkatan pada estimator biaya cloud.

