Dalam ekosistem aplikasi terdistribusi saat ini, organisasi mengandalkan beberapa penyedia cloud untuk skalabilitas, ketahanan, dan kinerja. Mengelola konfigurasi DNS yang konsisten di seluruh penyedia layanan seperti IBM NS1 Connect dan Amazon Route 53 dapat menjadi rumit karena protokol yang tidak kompatibel dan persyaratan sinkronisasi manual.

IBM Cloud® Sync menjembatani kesenjangan ini dengan menyinkronkan zona DNS, catatan, dan kebijakan lalu lintas antara NS1 Connect dan Amazon Route 53 dengan lancar. Hasilnya: ketahanan DNS multi-cloud yang berkelanjutan, andal, dan otomatis.