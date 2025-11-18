Dalam ekosistem aplikasi terdistribusi saat ini, organisasi mengandalkan beberapa penyedia cloud untuk skalabilitas, ketahanan, dan kinerja. Mengelola konfigurasi DNS yang konsisten di seluruh penyedia layanan seperti IBM NS1 Connect dan Amazon Route 53 dapat menjadi rumit karena protokol yang tidak kompatibel dan persyaratan sinkronisasi manual.
IBM Cloud® Sync menjembatani kesenjangan ini dengan menyinkronkan zona DNS, catatan, dan kebijakan lalu lintas antara NS1 Connect dan Amazon Route 53 dengan lancar. Hasilnya: ketahanan DNS multi-cloud yang berkelanjutan, andal, dan otomatis.
Berdayakan strategi multi-cloud Anda dengan penyelarasan DNS yang mulus antara IBM NS1 Connect dan Amazon Route 53. IBM Cloud Sync meningkatkan arsitektur DNS Anda melalui penyelarasan data otomatis, pengarahan lalu lintas cerdas, serta kemampuan pencadangan dan pemulihan — membantu Anda meningkatkan ketahanan, performa, dan kelangsungan bisnis di berbagai penyedia layanan.
Dengan IBM Cloud Sync, Anda dapat menyinkronkan data DNS secara real time dengan beberapa penyedia cloud DNS. Cloud Sync memindahkan data dari penyedia DNS melalui API dan lapisan penerjemah data Cloud Sync, sehingga data dapat ditransfer dengan mulus tanpa batasan pada transfer zona.
Hentikan ketergantungan pada skrip khusus dan proses yang rapuh untuk menyinkronkan data DNS. Otomatiskan operasi ini dalam skala besar untuk mengurangi kesalahan manusia dan beban kerja tambahan.
Pastikan aplikasi Anda tetap online dengan menyinkronkan DNS di seluruh penyedia. Cloud Sync membantu menjaga pengalaman pelanggan tetap tidak terganggu dan tangguh.
Berikan fleksibilitas bagi tim Anda dengan memindahkan atau mencerminkan konfigurasi DNS antara IBM NS1 Connect dan Amazon Route 53 dengan mudah, tanpa masalah kompatibilitas.
Tangani proses merger, akuisisi, dan migrasi dengan mudah. Fleksibilitas dan kemampuan sinkronisasi dua arah dari Cloud Sync membuat proses penyesuaian dan peningkatan skala bisnis menjadi lebih cepat dan mudah.
Pelajari tentang sinkronisasi dua arah antara Amazon Route 53 dan IBM NS1 Connect melalui IBM Cloud Sync.
Ketahui cara IBM Cloud menghadirkan operasi yang tangguh, aman, dan tersinkronisasi.
IBM Cloud Sync adalah layanan sinkronisasi DNS multicloud dan otomatisasi yang secara terus menerus menyelaraskan zona DNS, catatan, dan konfigurasi pengarah lalu lintas di seluruh kombinasi penyedia DNS cloud dan on premises. Sebagian besar penyedia layanan ini tidak mendukung protokol Zone Transfer (XFR)—termasuk AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS, Cloudflare, dan sistem DNS perusahaan lainnya.
Layanan ini menghilangkan hambatan kepemilikan di antara ekosistem DNS, memastikan konsistensi dua arah, akurasi, dan ketahanan di seluruh jaringan hybrid dan multicloud. Cloud Sync beroperasi tanpa bergantung pada protokol transfer zona lama (XFR), sehingga memungkinkan sinkronisasi modern berbasis API pada skala perusahaan.
Di lingkungan terdistribusi saat ini, sebagian besar perusahaan beroperasi di berbagai penyedia cloud, masing-masing menggunakan sistem DNS miliknya sendiri. Platform yang terputus-putus ini sering kali menyebabkan pergeseran konfigurasi, peningkatan biaya operasional, dan berkurangnya ketahanan.
IBM Cloud Sync dibuat untuk menyederhanakan manajemen DNS multicloud dengan menyediakan:
Ini memastikan konfigurasi DNS tetap konsisten, dapat diskalakan, dan tangguh—tidak peduli cloud atau vendor mana yang Anda gunakan.
Cloud Sync terhubung ke lingkungan DNS Anda melalui API yang aman untuk menyinkronkan zona, catatan, dan metadata secara terus-menerus di antara penyedia. Layanan ini menormalkan konfigurasi eksklusif menjadi model umum, memungkinkan interoperabilitas yang mulus di seluruh cloud.
Misalnya, IBM Cloud Sync dapat menjaga konfigurasi DNS tetap disinkronkan antara IBM NS1 Connect dan layanan DNS cloud lainnya seperti AWS Route 53, Azure DNS atau Google Cloud DNS. Sinkronisasi ini memastikan konsistensi berkelanjutan dan menghilangkan kebutuhan akan transfer zona lama (XFR).
IBM Cloud Sync memperluas fungsionalitas IBM NS1 Connect Managed DNS dan memanfaatkan NS1 Connect Free Edition. Jika volume kueri melebihi ambang batas Free Edition, lisensi IBM NS1 Connect Managed DNS mungkin diperlukan untuk menambah kapasitas.
Tidak seperti replikasi DNS tradisional atau alat transfer zona, Cloud Sync digerakkan oleh API, cloud-agnostik, dan dua arah secara terus-menerus. Ini menyediakan pembaruan waktu nyata, rekonsiliasi perbedaan otomatis, dan visibilitas penuh ke dalam kesehatan DNS multicloud.
Dengan menghilangkan ketergantungan pada skrip manual atau transfer satu arah, Cloud Sync menawarkan:
Saat diluncurkan, IBM Cloud Sync mendukung sinkronisasi antara IBM NS1 Connect dan AWS Route 53. Peta jalannya mencakup Azure DNS, Google Cloud DNS, dan platform DNS perusahaan lainnya, yang memungkinkan sinkronisasi terpadu di seluruh penyedia.
Ya. Cloud Sync dirancang untuk berinteraksi dengan sistem DNS cloud-native dan lama. Ini dapat menyinkronkan data dari server DNS Resmi on premises atau lingkungan hibrida, memastikan konsistensi di seluruh infrastruktur tradisional dan penerapan modern.
Dengan menyinkronkan konfigurasi DNS di beberapa penyedia, Cloud Sync menciptakan lapisan DNS yang redundan dan konsisten. Ini berarti bahwa jika salah satu penyedia mengalami waktu henti, titik akhir DNS lainnya terus melayani lalu lintas dengan lancar—memastikan ketersediaan yang selalu aktif dan pemulihan bencana yang ditingkatkan.
Tentu saja. Cloud Sync mengotomatiskan tugas-tugas sinkronisasi yang dulunya manual dan rawan kesalahan. Cloud Sync:
Riset EMA menunjukkan bahwa organisasi yang mengotomatiskan sinkronisasi DNS dapat mencapai hingga 30% lebih sedikit kesalahan DNS dan waktu pemulihan jaringan yang lebih cepat.
Cloud Sync memudahkan Anda memindahkan atau mencerminkan konfigurasi di antara berbagai penyedia DNS. Karena berbasis API dan independen dari mekanisme transfer eksklusif, Anda dapat menyinkronkan dan mereplikasi konfigurasi di seluruh lingkungan DNS IBM NS1 Connect, AWS, Azure, dan GCP —menjaga arsitektur Anda tetap fleksibel dan portabel.
Ya. Cloud Sync dibangun dengan keamanan Kelas Enterprise, memanfaatkan koneksi terenkripsi, autentikasi API, dan kontrol akses berbasis peran. Semua data yang dipertukarkan antar-sistem DNS diamankan dan mematuhi standar perlindungan cloud dan data IBM yang ketat.
Menyiapkan Cloud Sync sangat mudah:
Proses penyiapan biasanya hanya memakan waktu beberapa menit, tanpa skrip khusus atau pengaturan transfer zona yang diperlukan.
Cloud Sync mendukung berbagai jenis catatan—termasuk catatan A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV, dan NS—serta metadata seperti pengarahan lalu lintas, pemeriksaan kesehatan, dan kebijakan perutean. Tujuannya adalah untuk memastikan paritas dan sinkronisasi yang lengkap di seluruh penyedia.
Ya. Sinkronisasi berkelanjutan Cloud Sync berarti bahwa setiap penyedia DNS yang berpartisipasi mempertahankan salinan konfigurasi Anda yang terbaru, membuat cadangan di beberapa cloud dan memastikan pemulihan yang lebih cepat dan keberlangsungan bisnis.
Cloud Sync dirancang untuk organisasi yang perlu:
Ya. IBM Cloud Sync adalah layanan terkelola yang tersedia secara global, dapat diakses melalui platform IBM Cloud dan pasar digital mitra terpilih. Pembaruan di masa mendatang diatur untuk memperluas dukungan di seluruh wilayah dan penyedia.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang IBM Cloud Sync, jelajahi:
Atau hubungi IBM_Cloud_Sync@wwpdl.vnet.ibm.com untuk demo, dukungan integrasi, atau diskusi peta jalan.
Anda dapat memulai penggunaan IBM Cloud Sync hanya dengan USD 250 atau merasakan pengalaman produknya secara langsung melalui uji coba gratis selama 30 hari.
Ya. IBM menawarkan uji coba gratis 30 hari untuk pengguna baru, memungkinkan Anda menguji kemampuan sinkronisasi, alur kerja otomatisasi, dan integrasi di beberapa penyedia DNS sebelum beralih ke paket berbayar.
Daftar untuk uji coba gratis atau Pratinjau Publik di IBM Cloud Sync Preview.
Dengan IBM Cloud Sync, Anda dapat mengatur sinkronisasi DNS dua arah antara NS1 dan penyedia cloud lainnya, seperti Amazon Route 53, hanya dalam beberapa menit tanpa skrip manual dan tidak memerlukan transfer zona.
Penawaran ini hanya berlaku jika dibeli di IBM.com® dan tidak dapat digabungkan dengan promosi lainnya. Harga yang ditampilkan bersifat indikatif, dapat berbeda di setiap negara, tidak termasuk pajak dan bea yang berlaku, serta bergantung pada ketersediaan penawaran produk di wilayah tertentu. Biaya berlangganan akan diperpanjang dengan harga yang berlaku pada akhir tahun pertama. Perpanjangan tidak termasuk dalam promosi.