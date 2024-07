Kelebihan dari sistem pesan instan perusahaan IBM Cloud Pak® for Integration menggunakan kemampuan sistem pesan instan perusahaan dari IBM MQ untuk membantu bisnis memastikan bahwa setiap pesanan, pembayaran, dan interaksi pelanggan diperhitungkan. Pesan antar-aplikasi dikirim dengan andal, sekali dan hanya sekali, dan aplikasi dipisahkan untuk memungkinkan respons cepat terhadap peningkatan lalu lintas mendadak atau pemadaman sistem.



IBM Cloud Pak for Integration dapat digunakan untuk Red Hat® OpenShift® di cloud publik atau pusat data pribadi untuk memastikan konektivitas aplikasi dan data di mana pun mereka berada. Manfaatkan nilai data yang ada saat mengalir untuk mendapatkan insight atau bereaksi terhadap peristiwa saat terjadi, sementara mekanisme keamanan yang kuat menjaga keamanan data bisnis dan pelanggan yang penting.

Cara penggunaan Hubungkan semua aplikasi Menghubungkan aplikasi cloud native, layanan mikro, dan aplikasi tradisional dengan andal di mana pun mereka berada. Sistem pesan instan perusahaan menawarkan solusi sistem pesan instan yang aman, terbukti, dan berkinerja tinggi dengan fleksibilitas untuk digunakan di cloud publik atau pusat data pribadi. Tampilan 360 derajat Lihat dan kelola semua instance MQ Anda, di cloud publik atau privat, di alat MQ atau di mainframe, dari satu antarmuka pengguna grafis: IBM MQ Web Console. Mengelola dan memantau Meningkatkan kepuasan dan produktivitas developer dan administrator. Dengan alat manajemen MQ yang sederhana, mereka dapat bekerja dengan cara yang sesuai dengan keahlian mereka. Ditambah lagi, ada komunitas pengguna yang besar dan bersemangat untuk berbagi praktik terbaik, insight, dan pengetahuan. Mengamankan data bisnis Membantu menjaga keamanan data yang sangat penting dengan mekanisme keamanan yang tangguh yang dapat melindungi data Anda saat diam dan bergerak.

Fitur pesan instan perusahaan Konektivitas universal Bahasa pemrograman yang luas, dukungan API dan protokol pesan (termasuk AMQP), serta alat manajemen yang sederhana. Sistem pesan instan multi-gaya yang cloud-native Pesan dan acara asinkron yang terjamin (terbitkan dan berlangganan) dengan pengiriman sekali dan hanya sekali. Sistem pesan instan yang 'selalu aktif' selalu tersedia 'MQ native HA' - ketersediaan tinggi berbasis kuorum dengan pengaturan sederhana dan pemulihan yang cepat. Mekanisme keamanan yang kuat TLS mengamankan komunikasi, manajemen akses identitas, keamanan tingkat pesan, dan lainnya untuk melindungi data, pelanggan, dan bisnis Anda. Kelompok yang seragam Penyeimbangan beban kerja yang otomatis dan cerdas sehingga Anda dapat mendesain aplikasi sesuai skala. Antrean streaming Memanfaatkan data yang sangat penting saat data tersebut mengalir di sekitar perusahaan untuk memfasilitasi pengujian atau analisis daya dan Kafka.