IBM Cloud Backup and Recovery

Lindungi beban kerja IBM Cloud dengan perlindungan data yang terkelola dan konsisten dengan aplikasi. Cadangan yang tangguh, aman, dan dapat diskalakan.
Tingkatkan Anggaran Cadangan Anda
Buka kredit sebesar USD 5000 untuk digunakan pada layanan IBM Cloud Backup and Recovery.
Terapkan Kode BUYBRS
Hemat USD 1.000
Dapatkan kredit USD 1000 untuk digunakan pada konektor VPC.
Menerapkan kode VPC1000

Perlindungan data yang terkelola, aman, dan berdasarkan kebijakan

IBM Cloud Backup and Recovery adalah layanan pencadangan yang dikelola oleh penyedia, berbasis kebijakan, aman, dan hemat biaya. Layanan ini menawarkan pencadangan aplikasi yang konsisten untuk beban kerja IBM Cloud—membantu data Anda tetap sesuai standar, aman dan dapat dipulihkan tanpa kerumitan tambahan dalam mengelola infrastruktur pencadangan.

Manfaat

Fleksibilitas pencadangan dan pemulihan cloud
Perlindungan yang dapat diskalakan dan fleksibel

Lindungi berbagai macam beban kerja aplikasi dalam skala besar dengan opsi penyesuaian yang mendalam—semuanya disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan data spesifik Anda di lokasi yang Anda butuhkan.
Daya tahan pencadangan dan pemulihan cloud
Manajemen data yang cerdas dan aman

Lindungi salinan cadangan Anda yang selalu tersedia dengan enkripsi saat disimpan, enkripsi saat transit, dan kontrol akses kelas enterprise.
Kesederhanaan dengan IBM cloud
Penawaran yang dikelola IBM untuk ketenangan pikiran

IBM mengelola infrastruktur dan pemeliharaan layanan, memungkinkan Anda untuk fokus pada perlindungan data dengan menggunakan model harga per GB-jam kami yang transparan dan berbasis konsumsi.
Fitur

Kemampuan pencadangan

Gunakan kebijakan pencadangan yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kendalikan pemulihan dengan opsi pemulihan penuh atau sebagian. Kembali ke pekerjaan Anda dengan cepat menggunakan pencadangan yang konsisten dengan aplikasi dan saat kondisi crash. Anda juga dapat memilih tingkat retensi cadangan Anda. 
Kemudahan penggunaan

Lindungi dan kelola beban kerja IBM Cloud melalui manajemen cadangan terpusat. Gunakan kebijakan cadangan yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuaikan sesuai kebutuhan. Raih pemulihan terperinci dengan kemampuan pencarian dan filter yang kuat.
Pemantauan, kepatuhan, audit

Dapatkan visibilitas dan kontrol penuh atas cadangan Anda dengan jejak audit terperinci—memastikan operasi pencadangan yang aman, patuh, dan bertanggung jawab. Peringatan dan notifikasi untuk memastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru tentang semua aktivitas dan peristiwa penting.

 
Keamanan perusahaan

Kendalikan penuh cadangan Anda dengan manajemen kunci enkripsi, enkripsi saat disimpan dan saat transit, BYOK, dan transfer aman melalui titik akhir pribadi. Sistem IAM dan RBAC terpusat menjaga akses tetap terkendali di satu tempat sehingga akses cadangan tetap aman dan efisien.
  1. Daftar untuk akun IBM® Cloud Anda
  2. Pelajari lebih lanjut tentang IBM Cloud Backup and Recovery