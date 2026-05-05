IBM Cloud Backup and Recovery adalah layanan pencadangan yang dikelola oleh penyedia, berbasis kebijakan, aman, dan hemat biaya. Layanan ini menawarkan pencadangan aplikasi yang konsisten untuk beban kerja IBM Cloud—membantu data Anda tetap sesuai standar, aman dan dapat dipulihkan tanpa kerumitan tambahan dalam mengelola infrastruktur pencadangan.
Gunakan kebijakan pencadangan yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Kendalikan pemulihan dengan opsi pemulihan penuh atau sebagian. Kembali ke pekerjaan Anda dengan cepat menggunakan pencadangan yang konsisten dengan aplikasi dan saat kondisi crash. Anda juga dapat memilih tingkat retensi cadangan Anda.
Lindungi dan kelola beban kerja IBM Cloud melalui manajemen cadangan terpusat. Gunakan kebijakan cadangan yang telah ditentukan sebelumnya atau sesuaikan sesuai kebutuhan. Raih pemulihan terperinci dengan kemampuan pencarian dan filter yang kuat.
Dapatkan visibilitas dan kontrol penuh atas cadangan Anda dengan jejak audit terperinci—memastikan operasi pencadangan yang aman, patuh, dan bertanggung jawab. Peringatan dan notifikasi untuk memastikan Anda selalu mendapat informasi terbaru tentang semua aktivitas dan peristiwa penting.
Kendalikan penuh cadangan Anda dengan manajemen kunci enkripsi, enkripsi saat disimpan dan saat transit, BYOK, dan transfer aman melalui titik akhir pribadi. Sistem IAM dan RBAC terpusat menjaga akses tetap terkendali di satu tempat sehingga akses cadangan tetap aman dan efisien.