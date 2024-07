Anda dapat beralih dari desain ke implementasi dengan rekayasa perangkat lunak tertanam yang nyaris real-time dan otomatis. Systems Design Rhapsody – Architect for Software menghasilkan kerangka kode C, C++, Java, dan C# untuk merekayasa struktur dan arsitektur desain Anda. Dengan menggunakan bingkai kode, Anda dapat menambahkan pengkodean yang mendetail ke model atau kode. Aplikasi IBM ELM menyinkronkan perubahan untuk data yang konsisten. Profil MARTE membantu Anda memodelkan kinerja yang mendekati waktu nyata dan menganalisis hambatan desain.