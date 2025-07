IBM® Engineering Rhapsody Architect for Software

Anda dapat beralih dari desain ke implementasi dengan rekayasa perangkat lunak tertanam otomatis nyaris seketika. Rhapsody – Architect for Software menghasilkan kerangka kode C, C++, Java, dan C# untuk merekayasa struktur dan arsitektur desain Anda. Dengan menggunakan kerangka kode, Anda dapat menambahkan pengodean terperinci ke model atau kode. Aplikasi IBM® ELM menyinkronkan perubahan untuk data yang konsisten. Profil MARTE membantu Anda memodelkan kinerja yang mendekati nyaris seketika dan menganalisis hambatan pada desain.