EY bekerja sama dengan jaringan toko serba ada untuk membuat platform “Voice of the Associate” yang didorong oleh AI yang diaktifkan oleh watsonx. Platform ini menangkap dan merekam masukan real-time dari staf menggunakan Speech to Text untuk mentranskripsi pesan audio, pemrosesan bahasa alami, dan otomatisasi cerdas untuk mendorong alur kerja. Platform ini terintegrasi dengan lingkungan ServiceNow klien untuk mengubah insight menjadi tindakan dengan membuka tiket dan mengotomatiskan tugas. Hasil dari uji coba awal termasuk pengurangan 50% waktu yang dihabiskan untuk membuat tiket pemeliharaan dan mengurangi waktu henti mesin yang penting, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengalaman staf toko.