Tingkatkan bisnis tanpa beban kerja berlebih: Sederhanakan proses Anda dan hemat pengeluaran dengan bantuan IBM® Blueworks Live

Mengelola bisnis kecil atau menengah (UMKM) berarti Anda harus mengurus operasional, layanan pelanggan, penggajian, hingga strategi pengembangan, sambil menghadapi alur kerja yang acak-acakan dan tidak seragam.

Ketika pertumbuhan adalah tujuan dan sumber daya terbatas, Anda tidak dapat membayar proses yang tidak efisien. Banyak perusahaan berjuang dengan alur kerja yang sulit dilacak, entah karena terkunci di spreadsheet atau hanya ada di benak seseorang yang dianggap “paling paham.” Masalah ini kerap membuat banyak waktu terbuang untuk menelusuri tugas yang tidak pasti dan menangani perubahan proses yang dilakukan sembarangan tanpa keterlihatan yang sama bagi semua pihak.

Blueworks Live menyediakan ruang kerja berbasis cloud terpadu yang memungkinkan tim memetakan, mengelola, dan memantau proses bisnis mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa semua orang tetap selaras, semuanya didokumentasikan dan perbaikan terjadi lebih cepat.

Dengan Blueworks Live, Anda akan dapat:

Buat diagram profesional alur kerja Anda dengan mudah—mulai dari orientasi hingga pengiriman pelanggan hingga persetujuan internal.

Atasi kerancuan versi dengan satu repositori yang aman, sehingga tidak ada lagi saling melempar tugas sambil berkata, “Saya kira itu bagian Anda.”

Buat perubahan proses sekali dan segera tercermin di seluruh organisasi Anda. Dengan model pembaruan satu kali yang otomatis tersinkron di seluruh tempat, tim dapat tetap selaras dan mempercepat pekerjaan.

Tingkatkan transparansi, tanggung jawab, dan kecepatan kerja—kemampuan khas platform enterprise, namun kini dibuat lebih sederhana untuk UMKM.

Jika Anda memimpin tim berisi 10–100 staf dan mulai merasa proses kerja menghambat kecepatan Anda, solusi ini adalah pilihan tepat untuk membantu mempercepat kinerja. Solusi ini sangat cocok ketika perusahaan Anda memasuki tahap ekspansi dan untuk menskalakan dengan terstruktur, bukan secara tidak terkontrol.

Bila bisnis Anda memiliki banyak divisi misalnya penjualan, operasional, fulfillment, dan keuangan dan membutuhkan perpindahan tugas yang lebih teratur antar tim, alat ini dapat membantu menyederhanakannya. Jika Anda sedang memindahkan proses dari manual ke digital, atau mengubah cara kerja dari reaktif menjadi proaktif, alat ini menyediakan jembatan yang membuat perpindahan itu lebih lancar.