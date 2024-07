Elevations Credit Union

Dengan menggunakan insight dari penawaran Blueworks Live, Elevations menyesuaikan prosesnya untuk meningkatkan tingkat kepuasan anggota. Sebagai contoh, Elevations menggunakan proses masukan anggotanya untuk menunjukkan bahwa penundaan antara pengajuan aplikasi pinjaman online dan penerimaan tanggapan membuat anggota frustrasi. Organisasi kemudian dengan cepat membangun proses pengajuan aplikasi pinjaman yang lebih baik. Di masa lalu, penjamin emisi meninjau setiap aplikasi pinjaman, yang memakan waktu dua hari kerja atau lebih. Sekarang, jika aplikasi pinjaman memenuhi persyaratan penjaminan standar, anggota akan menerima jawaban langsung, dan hanya pinjaman yang tidak memenuhi persyaratan yang perlu ditinjau oleh penjamin emisi. Organisasi juga merekayasa ulang proses hipoteknya. Dengan menggunakan penawaran Blueworks Live, Elevations mengidentifikasi titik-titik redundansi dan kemacetan dalam proses, sehingga menghasilkan lebih dari 50 persen pengurangan waktu siklus dan peningkatan peringkat kepuasan anggota. Selain itu, Elevations menyiapkan proses baru untuk memastikannya berkomunikasi dengan para anggota selama proses hipotek.



Hanya satu tahun setelah meluncurkan inisiatif peningkatan prosesnya, Elevations mengajukan permohonan untuk mendapatkan penghargaan CPEx Award dan menang. "Kami tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu satu tahun kami bisa mendaftar dan memenangkan Penghargaan Colorado Performance Excellence tingkat Timberline. Mereka memberikan pujian yang luar biasa untuk arsitektur kami dan cara kami menggunakan Blueworks Live untuk membangun repositori proses kami," ujar Wolfe. "Saya merasa seperti Blueworks Live berdiri di podium bersama kami saat menerima penghargaan, karena saya tidak tahu bagaimana kami bisa melakukannya jika tidak demikian."



Elevations kemudian mengincar penghargaan bergengsi Malcolm Baldrige National Quality, sebuah penghargaan yang dianugerahkan setiap tahun oleh presiden Amerika Serikat dan National Institute of Standards and Technology (NIST) kepada sejumlah kecil organisasi di Amerika Serikat yang menunjukkan tingkat keunggulan kinerja tertinggi. Pada tanggal 10 November 2014, Elevations menerima telepon ucapan selamat dari Menteri Perdagangan AS Penny Pritzker yang memberitahukan bahwa perusahaan telah memenangkan penghargaan tersebut. Pada bulan April 2015, Wolfe dan perwakilan serikat kredit lainnya menerima penghargaan tersebut pada konferensi tahunan Quest for Excellence di Baltimore, Maryland.



Elevations mengantisipasi bahwa penawaran Blueworks Live akan membantu memungkinkannya untuk terus meluncurkan inovasi proses di seluruh organisasi. "Sekarang saya pikir orang-orang benar-benar secara holistik memahami bahwa begitu mereka memahami proses mereka dan bagaimana mereka melakukan sesuatu, pada dasarnya mereka memiliki kunci keberhasilan. Mereka bisa melakukan apa saja. Mereka dapat melihat bagian mana pun dari organisasi dan meningkatkan apa pun yang mereka pilih untuk ditingkatkan," kata Wolfe.