Memperkenalkan OpenPages 9.1.1: Memperluas Agen AI, otomatisasi, dan kegunaan untuk Manajemen Risiko yang Lebih Cerdas

1. AI dan Otomatisasi: Lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terintegrasi

Integrasi dengan watsonx telah diperluas, memungkinkan model AI dipicu secara otomatis oleh otomatisasi alur kerja. Ini berarti Anda sekarang dapat memanfaatkan kemampuan AI secara sistematis, lebih efektif dan efisien, untuk mendorong insight dan hasil yang lebih baik. Peningkatan utama lainnya adalah transisi dari integrasi berbasis dialog ke watsonx Assistant dan Orchestrate, yang memungkinkan kemampuan AI percakapan dalam OpenPages. Perubahan ini memungkinkan asisten untuk melampirkan informasi kontekstual pada interaksi pengguna, seperti lokasi, profil, dan objek yang dilihat, untuk saran layanan yang lebih tepat.

2. Antarmuka pengguna dan kegunaan: Navigasi intuitif dan interaksi yang ditingkatkan

Antarmuka pengguna telah ditingkatkan secara signifikan, memiliki fitur navigasi yang lebih baik, pemfilteran dinamis, dukungan markdown, dan interaksi pengguna yang ditingkatkan. Pembaruan ini memudahkan Anda untuk menyesuaikan dan berinteraksi dengan data Anda, sehingga mendorong pengalaman yang lebih menarik dan produktif.

3. Administrasi dan manajemen data: Proses yang efisien

Manajemen entitas yang lebih mudah, ekspor data yang diperkaya, dan proses peningkatan yang efisien sekarang ada di ujung jari Anda. Filter folder induk berdasarkan keterkaitan yang baru memungkinkan administrator menentukan filter dinamis berdasarkan folder objek saat ini, sehingga pengguna akhir hanya melihat objek atau aktivitas yang relevan.

4. Peningkatan data dan visualisasi: Kemampuan pembuatan grafik yang kuat dan peningkatan bagan

Versi baru ini menawarkan kemampuan pembuatan grafik yang lebih kuat, memberikan insight yang lebih baik kepada pengguna dan cara yang lebih intuitif untuk memvisualisasikan data mereka. Peningkatan utama meliputi:

Ekspor Data dengan Tag: Tag kini disertakan dalam ekspor data, memberikan lapisan organisasi dan konteks tambahan pada data Anda. Fitur ini memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah, sehingga merampingkan proses analisis dan pengambilan keputusan Anda.

Tag kini disertakan dalam ekspor data, memberikan lapisan organisasi dan konteks tambahan pada data Anda. Fitur ini memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah, sehingga merampingkan proses analisis dan pengambilan keputusan Anda. Asosiasi Turunan dalam Tampilan Kreasi: Pengguna dapat mengasosiasikan item yang ada sebagai turunan selama proses pembuatan, sehingga menghemat waktu dan menugaskan turunan secara lebih efisien.

