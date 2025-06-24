Memperkenalkan OpenPages 9.1.1: Memperluas Agen AI, otomatisasi, dan kegunaan untuk Manajemen Risiko yang Lebih Cerdas

24 Juni 2025
IBM OpenPages 9.1.1 dibangun di atas fondasi tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) yang kuat dengan sejumlah fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan otomatisasi, merampingkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan fleksibilitas integrasi. Rilis ini memperkenalkan kemampuan AI yang lebih dalam, alur kerja yang lebih cerdas, dan antarmuka yang lebih intuitif, memberdayakan organisasi untuk mengelola risiko dengan kelincahan dan kecerdasan yang lebih besar.
OpenPages 9.1.1 memberikan serangkaian peningkatan komprehensif di 5 area utama:
Pembaruan ini dirancang untuk membantu organisasi mengurangi upaya manual, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
1. AI dan Otomatisasi: Lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terintegrasi
Integrasi dengan watsonx telah diperluas, memungkinkan model AI dipicu secara otomatis oleh otomatisasi alur kerja. Ini berarti Anda sekarang dapat memanfaatkan kemampuan AI secara sistematis, lebih efektif dan efisien, untuk mendorong insight dan hasil yang lebih baik. Peningkatan utama lainnya adalah transisi dari integrasi berbasis dialog ke watsonx Assistant dan Orchestrate, yang memungkinkan kemampuan AI percakapan dalam OpenPages. Perubahan ini memungkinkan asisten untuk melampirkan informasi kontekstual pada interaksi pengguna, seperti lokasi, profil, dan objek yang dilihat, untuk saran layanan yang lebih tepat.
2. Antarmuka pengguna dan kegunaan: Navigasi intuitif dan interaksi yang ditingkatkan
Antarmuka pengguna telah ditingkatkan secara signifikan, memiliki fitur navigasi yang lebih baik, pemfilteran dinamis, dukungan markdown, dan interaksi pengguna yang ditingkatkan. Pembaruan ini memudahkan Anda untuk menyesuaikan dan berinteraksi dengan data Anda, sehingga mendorong pengalaman yang lebih menarik dan produktif.
3. Administrasi dan manajemen data: Proses yang efisien
Manajemen entitas yang lebih mudah, ekspor data yang diperkaya, dan proses peningkatan yang efisien sekarang ada di ujung jari Anda. Filter folder induk berdasarkan keterkaitan yang baru memungkinkan administrator menentukan filter dinamis berdasarkan folder objek saat ini, sehingga pengguna akhir hanya melihat objek atau aktivitas yang relevan.
4. Peningkatan data dan visualisasi: Kemampuan pembuatan grafik yang kuat dan peningkatan bagan
Versi baru ini menawarkan kemampuan pembuatan grafik yang lebih kuat, memberikan insight yang lebih baik kepada pengguna dan cara yang lebih intuitif untuk memvisualisasikan data mereka. Peningkatan utama meliputi:
5. Integrasi dan dukungan platform:
OpenPages 9.1.1 adalah kemajuan signifikan dalam manajemen risiko dan kepatuhan, menawarkan otomatisasi yang lebih cerdas, antarmuka pengguna yang lebih baik, dan kemampuan visualisasi data yang ditingkatkan. Terapkan pembaruan ini untuk meningkatkan pengalaman manajemen data Anda dan mendapatkan insight baru.