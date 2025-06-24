Memperkenalkan OpenPages 9.1.1: Memperluas Agen AI, otomatisasi, dan kegunaan untuk Manajemen Risiko yang Lebih Cerdas

Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

24 Juni 2025

Penyusun

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

IBM OpenPages 9.1.1 dibangun di atas fondasi tata kelola, risiko dan kepatuhan (GRC) yang kuat dengan sejumlah fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan otomatisasi, merampingkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan fleksibilitas integrasi. Rilis ini memperkenalkan kemampuan AI yang lebih dalam, alur kerja yang lebih cerdas, dan antarmuka yang lebih intuitif, memberdayakan organisasi untuk mengelola risiko dengan kelincahan dan kecerdasan yang lebih besar.

OpenPages 9.1.1 memberikan serangkaian peningkatan komprehensif di 5 area utama:

  • AI dan Otomatisasi: Izinkan agen AI untuk secara otomatis memvalidasi, memperkaya, menilai aktivitas untuk Anda melalui alur kerja
  • UI dan Kegunaan: Navigasi yang lebih baik, pemfilteran dinamis, dukungan penurunan biaya, dan interaksi pengguna yang lebih baik.
  • Administrasi dan Manajemen Data: Manajemen entitas yang lebih mudah, ekspor data yang diperkaya, dan proses peningkatan yang efisien.
  • Data dan Visualisasi: Kemampuan charting yang lebih kuat untuk insight yang lebih baik.
  • Integrasi dan Dukungan Platform: Integrasi berbasis peristiwa, dukungan untuk umpan khusus, dan kompatibilitas dengan platform IBM terbaru.

Pembaruan ini dirancang untuk membantu organisasi mengurangi upaya manual, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

5 peningkatan utama di IBM OpenPages 9.1.1

1. AI dan Otomatisasi: Lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih terintegrasi

Integrasi dengan watsonx telah diperluas, memungkinkan model AI dipicu secara otomatis oleh otomatisasi alur kerja. Ini berarti Anda sekarang dapat memanfaatkan kemampuan AI secara sistematis, lebih efektif dan efisien, untuk mendorong insight dan hasil yang lebih baik. Peningkatan utama lainnya adalah transisi dari integrasi berbasis dialog ke watsonx Assistant dan Orchestrate, yang memungkinkan kemampuan AI percakapan dalam OpenPages. Perubahan ini memungkinkan asisten untuk melampirkan informasi kontekstual pada interaksi pengguna, seperti lokasi, profil, dan objek yang dilihat, untuk saran layanan yang lebih tepat.

2. Antarmuka pengguna dan kegunaan: Navigasi intuitif dan interaksi yang ditingkatkan

Antarmuka pengguna telah ditingkatkan secara signifikan, memiliki fitur navigasi yang lebih baik, pemfilteran dinamis, dukungan markdown, dan interaksi pengguna yang ditingkatkan. Pembaruan ini memudahkan Anda untuk menyesuaikan dan berinteraksi dengan data Anda, sehingga mendorong pengalaman yang lebih menarik dan produktif.

3. Administrasi dan manajemen data: Proses yang efisien

Manajemen entitas yang lebih mudah, ekspor data yang diperkaya, dan proses peningkatan yang efisien sekarang ada di ujung jari Anda. Filter folder induk berdasarkan keterkaitan yang baru memungkinkan administrator menentukan filter dinamis berdasarkan folder objek saat ini, sehingga pengguna akhir hanya melihat objek atau aktivitas yang relevan.

4. Peningkatan data dan visualisasi: Kemampuan pembuatan grafik yang kuat dan peningkatan bagan

Versi baru ini menawarkan kemampuan pembuatan grafik yang lebih kuat, memberikan insight yang lebih baik kepada pengguna dan cara yang lebih intuitif untuk memvisualisasikan data mereka. Peningkatan utama meliputi:

  • Kemampuan Pembuatan Grafik yang Kuat: Kemampuan pembuatan grafik yang lebih tangguh, dengan dukungan untuk bidang multi-pilihan, dan tampilan yang lebih baik untuk grafik dengan banyak item. Peningkatan ini memudahkan untuk visualisasi dan penafsiran data kompleks.
  • Ekspor Data dengan Tag: Tag kini disertakan dalam ekspor data, memberikan lapisan organisasi dan konteks tambahan pada data Anda. Fitur ini memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah, sehingga merampingkan proses analisis dan pengambilan keputusan Anda.
  • Asosiasi Turunan dalam Tampilan Kreasi: Pengguna dapat mengasosiasikan item yang ada sebagai turunan selama proses pembuatan, sehingga menghemat waktu dan menugaskan turunan secara lebih efisien.

5. Integrasi dan dukungan platform:

  • Kolom khusus dalam umpan RCM: Wolters Kluwer kini menawarkan bidang khusus untuk konten peraturan, sehingga memungkinkan manajemen data yang lebih disesuaikan. Dengan menambahkan bidang khusus ke Grup Bidang di OpenPages dan menggunakan nama bidang yang sama seperti di Wolters Kluwer, Anda dapat meningkatkan pengelolaan konten peraturan.
  • Dukungan platform: Cognos Analytics 12.1 dan Db2 12.1: OpenPages 9.1.1 mencakup dukungan untuk IBM® Cognos Analytics 12.1, sebagai tambahan dari dukungan yang sudah ada untuk Cognos 12.0.1 dan yang lebih baru, yaitu versi 12.0.x berikutnya.  Lebih jauh lagi, solusi ini sekarang mendukung database IBM Db2 12.1, di samping dukungan yang sudah ada untuk Db2 11.5.5 dan versi 11.5.x yang lebih baru.
  • Dukungan penginstal untuk peningkatan database otomatis: Penginstal OpenPages sekarang menawarkan peningkatan database otomatis sebagai bagian dari proses peningkatan untuk rilis utama dan mod. Fitur ini, tersedia untuk peningkatan dari 9.0 atau yang lebih baru, menyederhanakan proses dan mengurangi intervensi manual.

Sebuah kemajuan yang signifikan dalam manajemen risiko dan kepatuhan

OpenPages 9.1.1 adalah kemajuan signifikan dalam manajemen risiko dan kepatuhan, menawarkan otomatisasi yang lebih cerdas, antarmuka pengguna yang lebih baik, dan kemampuan visualisasi data yang ditingkatkan. Terapkan pembaruan ini untuk meningkatkan pengalaman manajemen data Anda dan mendapatkan insight baru.

Dokumentasi Produk IBM OpenPages

Pelajari lebih lanjut Dokumentasi Produk IBM OpenPages