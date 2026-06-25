Memperkenalkan Maximo Application Suite 9.2: AI yang dirancang untuk manajemen aset agar operasional tetap berjalan

IBM® mengumumkan Maximo Application Suite 9.2, sebuah rilis yang menghadirkan AI yang berfokus pada pengelolaan aset langsung ke dalam alur kerja yang digunakan setiap hari oleh tim keandalan, pemeliharaan, layanan lapangan, keselamatan, dan operasional.
Ketika perusahaan beralih dari tahap eksperimen AI, tantangan berikutnya adalah mengoperasionalkan AI. Tantangannya adalah bagaimana menerapkan kecerdasan di tempat pekerjaan berlangsung, menghubungkan insight dengan tindakan, mengoordinasikan pelaksanaan di seluruh tim dan sistem, serta melakukan semuanya dengan tingkat kepercayaan dan kontrol yang diperlukan untuk lingkungan yang sangat penting. Bagi organisasi yang mengelola aset secara intensif, model operasional tersebut diwujudkan dalam pengelolaan operasi aset fisik.
Maximo Application Suite 9.2 mendorong transformasi ini dengan menanamkan AI lebih dalam ke dalam aktivitas sehari-hari pengelolaan aset, tim, keselamatan, dan operasional. Alih-alih memperlakukan AI sebagai lapisan yang terpisah, Maximo 9.2 menerapkannya langsung pada titik tempat pekerjaan dilakukan, sehingga membantu tim mengidentifikasi masalah lebih awal, mengambil keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat, serta melaksanakan pekerjaan secara lebih konsisten di lapangan.
Maximo 9.2 memperluas penerapan AI ke berbagai aspek, termasuk insight keandalan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, alur kerja keselamatan dan kepatuhan, ekstraksi informasi berbasis dokumen, serta orkestrasi lintas sistem. Selain itu, rilis ini memperkenalkan alur kerja berbasis agen yang dirancang untuk membantu memandu pengambilan keputusan dan mengotomatisasi perpindahan pekerjaan di seluruh proses tersebut secara praktis dan selaras dengan kebutuhan operasional.
Organisasi telah memiliki akses ke volume data operasional yang sangat besar, tetapi memanfaatkan data tersebut secara konsisten di seluruh tim dan proses masih menjadi tantangan. Tim keandalan perlu mendeteksi perubahan sebelum berkembang menjadi kegagalan. Teknisi memerlukan akses ke informasi secara langsung di lokasi kerja. Pemimpin keselamatan membutuhkan cara yang lebih efektif untuk menghubungkan pelaporan dengan tindakan korektif. Sementara itu, tim operasional dan TI memerlukan sistem yang dapat bekerja secara terintegrasi tanpa memerlukan koordinasi manual yang terus-menerus.
Maximo telah lama menyediakan fondasi untuk mengelola kompleksitas tersebut. Maximo Application Suite 9.2 dibangun di atas fondasi itu dengan menanamkan AI lebih dalam ke dalam alur kerja inti, sehingga membantu organisasi menerapkan AI secara praktis saat ini sekaligus membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas di masa mendatang.
Salah satu kemajuan terpenting dalam rilis ini adalah kemampuan baru yang didukung AI yang membantu tim keandalan dan kinerja aset beralih dari analisis data menuju pengambilan tindakan.
Maximo Condition Insight menyatukan data dari perintah kerja, inspeksi, pembacaan meteran, dan strategi keandalan untuk mengidentifikasi pola perilaku aset serta merekomendasikan tindakan yang perlu dilakukan selanjutnya. Kemampuan ini membantu tim mendeteksi masalah lebih awal, membuat keputusan yang lebih konsisten, serta mengurangi ketergantungan pada sistem yang terfragmentasi atau semata-mata pada keahlian individu. Secara tradisional, pemeliharaan berbasis kondisi memerlukan analisis data yang intensif oleh spesialis berpengalaman,kini Maximo membantu menyederhanakan dan memperluas skala analisis tersebut, sehingga mengurangi kompleksitas dan upaya yang diperlukan untuk menafsirkan data aset dalam jumlah besar.
Alih-alih menghabiskan waktu untuk mengumpulkan informasi yang tersebar, tim keandalan dapat lebih cepat memfokuskan perhatian pada tindakan yang paling berpotensi menjaga waktu aktif dan kinerja aset.
Maximo 9.2 menghadirkan kecerdasan yang didukung AI ke dalam Manajemen Layanan Lapangan (FSM), sehingga pekerjaan yang tepat dapat ditangani oleh teknisi yang tepat pada waktu yang tepat.
Maximo Assistant on Mobile membantu teknisi menggunakan bahasa alami untuk menemukan informasi aset, meninjau riwayat, dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien di lapangan, sementara Maximo Visual Inspection memungkinkan inspeksi visual berbasis AI dengan inferensi lokal yang dijalankan langsung pada perangkat. Pada saat yang sama, penjadwalan percakapan berbantuan AI dan analisis what-if memberdayakan perencana, penjadwal, dan manajer layanan lapangan untuk mengeksplorasi berbagai skenario, seperti meningkatkan kapasitas atau memprioritaskan pekerjaan yang penting menggunakan bahasa alami, serta mengoptimalkan penugasan berdasarkan kondisi real time, kendala, dan ketersediaan sumber daya dengan insight berbasis data yang lebih cepat. Secara keseluruhan, kemampuan ini memperkuat koordinasi antara tim lapangan dan back office. Teknisi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat, sementara perencana dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih adaptif ketika prioritas berubah.
Hasilnya adalah peningkatan tingkat penyelesaian pada kunjungan pertama, peningkatan kinerja SLA, pengurangan waktu penugasan, serta peningkatan produktivitas teknisi.
Bagi organisasi yang berfokus pada keselamatan dan kepatuhan, Maximo 9.2 membantu mengintegrasikan tanggung jawab tersebut secara lebih langsung ke dalam operasional sehari-hari.
Kemampuan yang diperluas dalam pengelolaan limbah berbasis aset, pengawasan keselamatan kontraktor, dan alur kerja keselamatan yang mengutamakan perangkat mobile memudahkan organisasi mengelola kepatuhan, melacak risiko, dan mengambil tindakan secara real time. Tim lapangan dapat mencatat insiden, menyelesaikan inspeksi, dan memulai proses izin kerja langsung melalui perangkat seluler, sehingga meningkatkan akurasi dan responsivitas data sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses manual atau sistem yang terpisah. Pada saat yang sama, klasifikasi insiden berbantuan AI membantu meningkatkan konsistensi dan kelengkapan pelaporan dengan memberikan rekomendasi Categories serta mengidentifikasi peristiwa serupa, sehingga mempermudah pendeteksian pola dan meningkatkan kualitas data secara keseluruhan.
Semua ini penting karena keselamatan akan lebih efektif jika menjadi bagian dari operasional sehari-hari, bukan diperlakukan sebagai proses yang terpisah. Dengan menyatukan pencatatan insiden, pelacakan limbah, pengawasan kontraktor, dan tindakan tindak lanjut dalam satu sistem, Maximo 9.2 membantu organisasi memperkuat kepatuhan sekaligus mendukung respons yang lebih cepat dan konsisten di seluruh alur kerja keselamatan dan lingkungan.
Maximo 9.2 juga memperluas kemampuan organisasi dalam memanfaatkan informasi yang sebelumnya sulit diakses dan dianalisis.
Dengan Abstraksi Sewa di Maximo Real Estate and Facilities, retrieval-augmented generation (RAG) dapat membantu mengekstrak informasi penting dari dokumen sewa dan membuat informasi tersebut lebih cepat siap digunakan. Proses ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk membaca dokumen yang panjang serta memasukkan data secara manual ke dalam sistem, yang dapat menghabiskan sebagian besar waktu kerja. Dengan menyederhanakan cara data tidak terstruktur ditangkap dan dimanfaatkan, organisasi dapat mengurangi waktu untuk mencari dan memproses informasi, sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk melayani pelanggan dan meningkatkan hasil operasional. Secara lebih luas, kemampuan abstraksi dokumen berbasis AI ini akan terus diperluas, tidak hanya untuk dokumen sewa, tetapi juga untuk berbagai jenis dokumen lainnya seperti manual pemeliharaan OEM, prosedur inspeksi, perjanjian lisensi perangkat lunak, dan dokumentasi teknis.
Hal ini menjadi titik awal bagi Maximo dalam menerapkan Retrieval-Augmented Generation (RAG) di seluruh rangkaian solusi, dengan kemampuan untuk membuka akses dan mengoperasionalkan informasi dari berbagai dokumen yang semakin luas seiring waktu.
Ketika organisasi memperluas penggunaan AI, tantangannya bukan hanya membangun model atau menghasilkan insight. Ini menghubungkan kemampuan tersebut di seluruh sistem serta memastikan penerapannya secara konsisten dalam operasional sehari-hari.
Maximo 9.2 membantu mengatasi tantangan ini dengan memperkuat keterhubungan antara data, alur kerja, dan Agen AI di seluruh perusahaan. Melalui kemampuan seperti Server MCP, organisasi dapat menggunakan agen AI mereka sendiri dan mengintegrasikannya secara langsung dengan Maximo Manage API, sehingga AI dapat berpartisipasi dengan lancar dalam proses operasional yang sudah ada tanpa bergantung pada koordinasi manual antaralat yang terpisah. Pendekatan ini mengakui bahwa organisasi menggunakan berbagai solusi AI dan menyediakan cara yang konsisten untuk menghubungkannya dengan alur kerja yang didukung oleh Maximo.
Hal ini memberikan pemimpin TI dan operasional kontrol yang lebih besar atas cara AI diterapkan, dikelola, dan diskalakan. Selain itu, solusi ini memungkinkan tim memindahkan pekerjaan secara lebih efisien di seluruh platform EAM, ERP, IoT, dan platform lainnya. Dengan menciptakan pendekatan yang lebih terpadu terhadap data dan pelaksanaan operasional, Maximo 9.2 membantu organisasi beralih dari contoh penggunaan AI yang masih terisolasi menuju fondasi operasional yang lebih luas, terintegrasi, dan saling terhubung.
Maximo Application Suite 9.2 mencerminkan komitmen berkelanjutan IBM® dalam menghadirkan AI praktis yang berfokus pada pengelolaan aset bagi organisasi yang perlu meningkatkan keandalan, keamanan, dan efektivitas operasional tanpa menambah kompleksitas yang tidak diperlukan.
Dengan menanamkan AI ke dalam alur kerja, rilis ini membantu organisasi memulai dengan contoh penggunaan yang terarah, menghadirkan nilai lebih cepat, serta membangun fondasi bagi transformasi yang lebih luas seiring waktu.
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