Memperkenalkan Maximo Application Suite 9.2: AI yang dirancang untuk manajemen aset agar operasional tetap berjalan

Ketika perusahaan beralih dari tahap eksperimen AI, tantangan berikutnya adalah mengoperasionalkan AI. Tantangannya adalah bagaimana menerapkan kecerdasan di tempat pekerjaan berlangsung, menghubungkan insight dengan tindakan, mengoordinasikan pelaksanaan di seluruh tim dan sistem, serta melakukan semuanya dengan tingkat kepercayaan dan kontrol yang diperlukan untuk lingkungan yang sangat penting. Bagi organisasi yang mengelola aset secara intensif, model operasional tersebut diwujudkan dalam pengelolaan operasi aset fisik.

Maximo Application Suite 9.2 mendorong transformasi ini dengan menanamkan AI lebih dalam ke dalam aktivitas sehari-hari pengelolaan aset, tim, keselamatan, dan operasional. Alih-alih memperlakukan AI sebagai lapisan yang terpisah, Maximo 9.2 menerapkannya langsung pada titik tempat pekerjaan dilakukan, sehingga membantu tim mengidentifikasi masalah lebih awal, mengambil keputusan yang lebih baik dengan lebih cepat, serta melaksanakan pekerjaan secara lebih konsisten di lapangan.

Maximo 9.2 memperluas penerapan AI ke berbagai aspek, termasuk insight keandalan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, alur kerja keselamatan dan kepatuhan, ekstraksi informasi berbasis dokumen, serta orkestrasi lintas sistem. Selain itu, rilis ini memperkenalkan alur kerja berbasis agen yang dirancang untuk membantu memandu pengambilan keputusan dan mengotomatisasi perpindahan pekerjaan di seluruh proses tersebut secara praktis dan selaras dengan kebutuhan operasional.