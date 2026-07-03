Bawa AI ke dalam pemeliharaan, eksekusi lapangan, keandalan, dan perencanaan untuk memberikan insight, rekomendasi, dan tindakan yang tepat untuk setiap pengguna.
Organisasi industri sedang ditantang untuk meningkatkan keandalan, mengurangi waktu henti, dan beroperasi dengan lebih efisien sambil mengelola kompleksitas yang berkembang, kesenjangan tenaga kerja, dan sistem yang terputus. Seringkali, data operasional, keahlian, dan keputusan tetap tersimpan di seluruh tim dan aplikasi, memperlambat eksekusi dan membatasi produktivitas.
IBM Maximo membawa AI dan agen langsung ke dalam alur kerja pemeliharaan, keandalan, eksekusi lapangan, dan perencanaan. Dengan kemampuan tertanam dan dapat diperluas, Maximo membantu tim memunculkan insight yang tepat, mengotomatiskan tindakan, dan mendukung keputusan yang lebih baik dalam alur kerja sehingga organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan andal dalam skala besar.
Gunakan pengetahuan teknisi terbaik Anda, dokumentasi Anda, dan riwayat aset Anda di tangan setiap pekerja sehingga tim lapangan dapat mendiagnosis, menangkap, dan menutup pekerjaan dengan lebih percaya diri. Akses riwayat aset, pola kegagalan, dan pekerjaan sebelumnya dalam bahasa alami. Bantu pekerja yang lebih baru bertindak dengan kepercayaan diri dari tim yang lebih berpengalaman.
Hubungkan pemantauan, deteksi anomali, insight inspeksi, dan strategi keandalan sehingga tim dapat memahami apa yang terjadi, memutuskan apa yang penting, dan pindah langsung menuju pekerjaan yang tepat. Lihat perilaku abnormal yang dijelaskan dalam bahasa sederhana. Temukan masalah yang muncul lebih awal dengan deteksi anomali dan kecerdasan kondisi
Berikan informasi yang dibutuhkan tim untuk memprioritaskan pekerjaan, mengalokasikan sumber daya, dan menjaga operasi tetap berjalan. Maximo menyatukan data pekerjaan, aset, dan operasional untuk membantu organisasi membuat keputusan lebih cepat, fokus pada aktivitas bernilai tertinggi, dan mengurangi penundaan. Selaraskan sumber daya dengan prioritas, optimalkan jadwal, dan pastikan pekerjaan penting diselesaikan secara efisien sambil meningkatkan produktivitas dan kinerja secara keseluruhan.
Informasi real estat penting dan fasilitas sering terperangkap dalam dokumen, memerlukan ulasan manual dan entri data sebelum dapat digunakan. Maximo menggunakan abstraksi sewa yang didukung AI untuk mengekstrak dan menyusun data kunci, mengubah dokumen menjadi kecerdasan operasional yang meningkatkan efisiensi, akurasi, kepatuhan, dan pengambilan keputusan di seluruh fasilitas dan operasi real estat.
Tim keselamatan mengumpulkan data insiden setiap hari, tetapi mengidentifikasi pola di ribuan catatan seringkali manual dan memakan waktu. IBM Maximo menggunakan AI untuk mengkategorikan insiden, menampilkan peristiwa serupa, dan membantu tim mengungkap risiko berulang lebih cepat, meningkatkan investigasi, memperkuat akurasi pelaporan, dan mengambil tindakan sebelum insiden kecil berubah menjadi peristiwa besar
Bergerak melampaui insight yang terisolasi. Maximo membantu tim mengoordinasikan persetujuan, alur kerja, dan alat yang terhubung sehingga AI dapat membantu memajukan pekerjaan di seluruh operasi dengan tata kelola dan kontrol. Perluas Maximo dengan kemampuan IBM dan mitra melalui alat yang terhubung. Mengkoordinasikan alur kerja di seluruh tim, alat, dan sistem
68% operator dan teknisi fasilitas berusia di atas 45 tahun. Pekerja berpengalaman pensiun, pengetahuan terbatas menghilang, dan staf yang lebih baru perlu bekerja seperti veteran lebih cepat dari sebelumnya1
85% operator berjuang dengan data berkualitas buruk dan terfragmentasi. Pekerja menghabiskan hampir sepertiga hari untuk mencari informasi, membuang-buang waktu yang berharga dan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih lambat dan kurang percaya diri.2
Lokasi-lokasi tersebut memiliki pengalaman waktu pemeliharaan rata-rata antara 25–35%. Waktu teknisi terbuang untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan perbaikan, seperti mencari informasi, mendokumentasikan, dan meneruskan masalah ke tingkat yang lebih tinggi. Sinyal, sejarah, manual, rencana, dan keputusan berada di seluruh sistem dan peran. Waktu yang hilang saat mencari adalah waktu yang hilang dalam pelaksanaan.3
Organisasi mengalami penurunan produktivitas hingga 40% akibat pergantian konteks, di mana karyawan terus-menerus berpindah-pindah di antara berbagai platform, sistem, dan alur kerja.4
Mulailah memberikan nilai sejak hari pertama, tanpa perlu melatih model, atau pengguna untuk sebagian besar contoh penggunaan.
Bekerja dengan akses yang sadar peran ke data operasional, catatan, dan alur kerja sehingga setiap anggota tim melihat apa yang mereka butuhkan, dengan cara yang mereka butuhkan untuk menindaklanjutinya.
Patuhi ketentuan keamanan, izin, dan kontrol akses Maximo sesuai dengan desain. AI mewarisi tata kelola yang sama yang sudah dipercaya oleh operasi Anda.
Landaskan AI dalam riwayat aset, riwayat kerja, prosedur, dan konteks operasional. Jawaban dan rekomendasi mencerminkan bagaimana operasi Anda sebenarnya berjalan.
Bantu kru lapangan, tim pemeliharaan, dan pemimpin keandalan mendiagnosis lebih cepat, merespons lebih cepat, dan mengelola infrastruktur penting dengan konsistensi yang lebih besar.
Kurangi pemadaman kebakaran dengan mengubah data kondisi, riwayat kerja, dan pengetahuan prosedural menjadi diagnostik yang lebih jelas, jadwal yang dioptimalkan, dan tindakan yang lebih cerdas.
Menerapkan AI generatif di seluruh bidang eksplorasi, produksi, dan manajemen aset. Tingkatkan keselamatan, percepat keputusan, dan buka nilai dari data operasional selama puluhan tahun.
Optimalkan operasi armada, logistik, dan manajemen aset transportasi dengan insight berbasis AI yang meningkatkan keselamatan, mempercepat keputusan, dan membuka nilai dari data operasional dan mobilitas selama beberapa dekade.
Buka nilai AI di operasi, pemeliharaan, manajemen aset, dan penyampaian layanan dengan Maximo. Tingkatkan efisiensi, perbaiki pengambilan keputusan, kurangi waktu henti, dan ubah data perusahaan dan operasional selama puluhan tahun menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan hasil bisnis yang lebih cerdas dan tangguh.
1) “Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help,” IFMA , November 2025
2) “Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations,” Autodesk
3) M. Rahman, “Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization,” J. Ind Intell., vol. 3, no. 4, hlm. 172—188, 2024
4) “Orgs run the numbers to multiply productivity,” Deliotte, Januari 2025