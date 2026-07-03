Organisasi industri sedang ditantang untuk meningkatkan keandalan, mengurangi waktu henti, dan beroperasi dengan lebih efisien sambil mengelola kompleksitas yang berkembang, kesenjangan tenaga kerja, dan sistem yang terputus. Seringkali, data operasional, keahlian, dan keputusan tetap tersimpan di seluruh tim dan aplikasi, memperlambat eksekusi dan membatasi produktivitas

IBM Maximo membawa AI dan agen langsung ke dalam alur kerja pemeliharaan, keandalan, eksekusi lapangan, dan perencanaan. Dengan kemampuan tertanam dan dapat diperluas, Maximo membantu tim memunculkan insight yang tepat, mengotomatiskan tindakan, dan mendukung keputusan yang lebih baik dalam alur kerja sehingga organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan andal dalam skala besar.