Mengambil kendali atas risiko kriptografi pada era quantum: Memperkenalkan IBM Guardium Cryptography Manager

Keamanan data mencapai titik belok penting. Informasi sensitif tersebar di seluruh lingkungan hybrid, memperluas permukaan serangan dan memperumit enkripsi dan tata kelola. Pada saat yang sama, diperkirakan bahwa komputasi quantum akan menimbulkan risiko yang signifikan: algoritma quantum—yang diandalkan oleh mayoritas organisasi—akan rusak, mengekspos data terenkripsi saat ini.
Sebuah laporan baru dari IBM Institute for Business Value mengungkapkan kesenjangan yang meresahkan: hanya 30% organisasi yang telah menyelesaikan inventarisasi kriptografi, membuat sebagian besar organisasi tidak memiliki informasi tentang kerentanan saat ini dan risiko quantum yang muncul.
Untuk menanggapinya, IBM memperkenalkan Guardium Cryptography Manager, solusi terpadu didukung AI yang dibangun untuk membantu perusahaan melindungi data dan mengendalikan postur kriptografi mereka. Memberikan visibilitas, manajemen siklus hidup terpusat, enkripsi, dan memandu remediasi kriptografi pasca-quantum, solusi baru ini membantu organisasi maju menuju ketangkasan kripto.
Kepemimpinan IBM dalam keamanan data dan kriptografi pasca-quantum berakar pada inovasi kriptografi selama puluhan tahun, pengalaman perusahaan yang mendalam, dan merintis penelitian. Dari kontribusi terhadap standar kriptografi pasca-quantum NIST hingga mengamankan infrastruktur sangat penting, IBM telah lama berada di garis depan kemajuan kriptografi.
Apa yang membedakan IBM adalah posisinya sebagai pemimpin dalam sistem quantum dan kriptografi pasca-quantum, memberinya insight tentang potensi risiko yang ditimbulkan oleh komputasi quantum dan alat yang diperlukan untuk mengatasinya. Keahlian ganda ini secara unik memosisikan IBM untuk membantu klien menavigasi transisi ke ketahanan quantum.
Tahun lalu, IBM memperkenalkan Guardium Quantum Safe untuk membantu perusahaan menilai kerentanan kriptografi. Hari ini, kami memperluas fondasi itu dengan Guardium Cryptography Manager, yang menjembatani insight risiko quantum dengan enkripsi di seluruh perusahaan dan manajemen objek kriptografi.
“Pendekatan IBM terhadap ketangkasan kripto mencerminkan pemahaman yang lebih luas tentang lingkungan kriptografi yang berkembang. Dengan menyelaraskan strategi keamanan datanya dengan risiko quantum yang muncul—dan memanfaatkan keahliannya dalam komputasi quantum—IBM berada di posisi yang tepat untuk membantu organisasi mempersiapkan era enkripsi berikutnya,” kata Heather West, PhD, Manajer Penelitian, IDC. "Postur berwawasan ke depan ini sangat penting ketika perusahaan mulai menavigasi transisi jangka panjang menuju ketahanan quantum."
Guardium Cryptography Manager memanfaatkan AI generatif untuk memberikan insight lanjutan dan mempercepat remediasi untuk memungkinkan keputusan yang cepat dan lebih cerdas. Kemampuan utama dari solusi baru ini meliputi:
Guardium Cryptography Manager menawarkan visibilitas mendalam tentang lingkungan kriptografi organisasi, memetakan dependensi objek kriptografi ke aset TI yang relevan, dan menyediakan pelaporan siap audit. Kemampuan baru ini juga mencakup skor risiko dan alur kerja remediasi untuk mendukung pandangan holistik risiko di seluruh lingkungan dan membantu memungkinkan migrasi yang lancar ke enkripsi yang tahan quantum.
Guardium Cryptography Manager memberikan visibilitas terpusat dan tanpa agen tentang status enkripsi basis data perusahaan terkemuka, memfasilitasi identifikasi contoh yang tidak terenkripsi atau terenkripsi sebagian di seluruh lingkungan. Sistem ini mengotomatiskan deteksi enkripsi dan memulai permintaan remediasi untuk melindungi data sensitif dengan menggunakan kemampuan enkripsi asli masing-masing basis data.
Guardium Cryptography Manager kini tersedia dengan dukungan untuk manajemen siklus hidup sertifikat dan enkripsi basis data yang transparan yang akan hadir pada bulan November 2025. Solusi baru ini dibangun di atas inovasi yang lebih luas dalam portofolio IBM Guardium, yang memungkinkan organisasi melindungi data sensitif di seluruh lingkungan hybrid, multi-cloud, SaaS, dan on premises—sepanjang siklus hidup penuhnya. Di antara inovasi tersebut terdapat perangkat lunak pertama di industri yang menyatukan tata kelola dan keamanan agen.
IBM hari ini juga memperkenalkan fungsionalitas kepatuhan data berkelanjutan baru ke Guardium Data Protection, memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan pengawasan, memetakan persyaratan peraturan mereka, dan memantau kesiapan audit.
Pelajari lebih lanjut tentang kemampuan Perlindungan Data Guardium yang baru