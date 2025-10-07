Mengambil kendali atas risiko kriptografi pada era quantum: Memperkenalkan IBM Guardium Cryptography Manager

Keamanan data mencapai titik belok penting. Informasi sensitif tersebar di seluruh lingkungan hybrid, memperluas permukaan serangan dan memperumit enkripsi dan tata kelola. Pada saat yang sama, diperkirakan bahwa komputasi quantum akan menimbulkan risiko yang signifikan: algoritma quantum—yang diandalkan oleh mayoritas organisasi—akan rusak, mengekspos data terenkripsi saat ini.

Sebuah laporan baru dari IBM Institute for Business Value mengungkapkan kesenjangan yang meresahkan: hanya 30% organisasi yang telah menyelesaikan inventarisasi kriptografi, membuat sebagian besar organisasi tidak memiliki informasi tentang kerentanan saat ini dan risiko quantum yang muncul.

Untuk menanggapinya, IBM memperkenalkan Guardium Cryptography Manager, solusi terpadu didukung AI yang dibangun untuk membantu perusahaan melindungi data dan mengendalikan postur kriptografi mereka. Memberikan visibilitas, manajemen siklus hidup terpusat, enkripsi, dan memandu remediasi kriptografi pasca-quantum, solusi baru ini membantu organisasi maju menuju ketangkasan kripto.