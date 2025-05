Memperkenalkan Agen API: Demokratisasi API dalam Era Agen

Agen API baru kami telah dilatih seputar API platform API Connect dan memiliki akses ke katalog sumber daya perusahaan Anda, sehingga memahami lingkungan API Anda sekaligus cara menggunakan API Connect untuk mencegah terjadinya masalah ini. Agen ini menanggapi permintaan yang diberikan dalam bahasa Inggris sederhana, menggunakan pengetahuannya tentang rekayasa perangkat lunak, praktik terbaik API, kemampuan API Connect, dan properti API Anda untuk mengubah maksud Anda menjadi kenyataan.

Pertimbangkan skenario di mana Acme Coffee Roasters memperluas pengiriman mereka di dunia internasional dan bermitra dengan logistik Just in Time. Mereka ingin Just in Time menanyakan detail pesanan dan mendorong pembaruan status pengiriman. Pengembang Acme memberi tahu Agen API, "Buat API untuk mengambil detail pesanan dan memperbarui status pengiriman secara real-time."

Sebelum membuat API baru, Agen API secara cerdas mencari API yang sudah ada untuk mengetahui apakah API yang sesuai sudah ada—mempromosikan penggunaan ulang dan meminimalkan perluasan. Jika tidak ditemukan API yang sesuai, Agen secara otomatis menghasilkan spesifikasi API. Kemampuan ini mendukung pendekatan memprioritaskan kode dan memprioritaskan desain API yang mengakui bahwa tim yang berbeda memiliki alur kerja yang berbeda. Beberapa orang lebih suka merancang dan memprioritaskan dokumentasi API (memprioritaskan desain), sementara beberapa lainnya ingin berfokus untuk memprioritaskan pembangunan fungsionalitas backend (memprioritaskan kode), kemudian membuat spesifikasi API berdasarkan kode yang diimplementasikan untuk mempercepat pembuatan prototipe.

Dengan merangkul kedua model tersebut, Agen API beradaptasi dengan siklus pengembangan dunia nyata, bertemu dengan tim di mana mereka berada dan menghilangkan hambatan pada pengiriman API yang lebih cepat dan aman. Selain itu, tindakan ini menambah spesifikasi dengan dokumentasi yang relevan sehingga memberikan informasi dan konteks yang lebih kaya untuk penggunaan API oleh aplikasi. Agen API juga dapat memastikan bahwa API mematuhi standar organisasi dan praktik terbaik dengan melakukan validasi terhadap sekumpulan aturan tata kelola. Agen ini juga dapat menangkap dan memperbaiki kesalahan validasi secara dini dalam proses pengembangan. Terakhir, agen ini menghasilkan kasus pengujian yang dapat digunakan kembali untuk memastikan bahwa perilaku API valid dari waktu ke waktu.