Mengumumkan IBM® Db2 Developer Extension untuk VS Code

Ekstensi menyederhanakan alur kerja utama untuk memungkinkan hasil yang lebih cepat: sambungkan, jelajahi, tulis, jalankan, dan ekspor, semuanya dalam VS Code.

1. Mulai lebih cepat dengan Db2 Community Edition

Pengembang dapat membuat instance Db2 Community Edition dan mulai menjalankan kueri terhadap database sampel yang siap digunakan dan database pengguna yang baru dibuat. Ini membantu mempersingkat orientasi dan membuatnya lebih mudah untuk membuat prototipe secara lokal sebelum terhubung ke lingkungan bersama.

2. Koneksi yang sederhana dan dapat diulang

Buat dan kelola profil koneksi sehingga pengembang dapat terhubung ke instance Db2 secara konsisten di seluruh proyek dan lingkungan. Solusi ini mengurangi gesekan penyiapan dan membuatnya lebih mudah untuk beralih antara database dev, test, dan produksi sesuai kebutuhan.

3. Eksplorasi objek di dalam VS Code

Jelajahi dan berinteraksi dengan objek database Db2 langsung di editor. Penemuan skema dan objek yang lebih cepat membantu pengembang membangun aplikasi terdistribusi dengan lebih efektif dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk beralih konteks atau mencari tabel atau tampilan yang tepat.

4. Penulisan SQL yang lebih efisien

Bangun SQL dengan bantuan editor yang dirancang untuk pengembangan sehari-hari: penyelesaian kode, bantuan tanda tangan, pemeriksaan sintaks, dan penyorotan. Tujuannya adalah lebih sedikit kesalahan yang dapat dihindari dan iterasi yang lebih cepat saat menulis dan menyempurnakan kueri.

5. Jalankan SQL dan gunakan hasil segera

Jalankan SQL Query, tinjau ulasan, dan ekspor kumpulan hasil untuk berbagi temuan atau pindah ke langkah selanjutnya dari pengembangan. Langkah ini mendukung loop tulis, jalankan, penyempurnaan yang lebih ketat di ruang kerja yang sama di mana pengembang sudah membuat kode.