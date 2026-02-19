Mengumumkan IBM® Db2 Developer Extension untuk VS Code

Ekstensi Pengembang IBM® Db2 untuk VS Code membawa alur kerja Db2 ke VS Code sehingga pengembang dapat tetap dalam alur dan pindah dari pengaturan ke kueri pertama lebih cepat.
Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa IBM® Db2 Developer Extension for Visual Studio (VS) Code, dirilis pada 19 Februari 2026, sekarang tersedia secara umum.
Pengembang hidup di VS Code, tetapi pengembangan Db2 sering berarti mengganti alat untuk mengatur koneksi, menelusuri objek, menulis SQL, menjalankan kueri, dan berbagi hasil. IBM® Db2 Developer Extension untuk VS Code membawa alur kerja Db2 ke VS Code sehingga pengembang dapat tetap dalam aliran dan pindah dari pengaturan ke query pertama lebih cepat.
Ekstensi menyederhanakan alur kerja utama untuk memungkinkan hasil yang lebih cepat: sambungkan, jelajahi, tulis, jalankan, dan ekspor, semuanya dalam VS Code.
1. Mulai lebih cepat dengan Db2 Community Edition
Pengembang dapat membuat instance Db2 Community Edition dan mulai menjalankan kueri terhadap database sampel yang siap digunakan dan database pengguna yang baru dibuat. Ini membantu mempersingkat orientasi dan membuatnya lebih mudah untuk membuat prototipe secara lokal sebelum terhubung ke lingkungan bersama.
2. Koneksi yang sederhana dan dapat diulang
Buat dan kelola profil koneksi sehingga pengembang dapat terhubung ke instance Db2 secara konsisten di seluruh proyek dan lingkungan. Solusi ini mengurangi gesekan penyiapan dan membuatnya lebih mudah untuk beralih antara database dev, test, dan produksi sesuai kebutuhan.
3. Eksplorasi objek di dalam VS Code
Jelajahi dan berinteraksi dengan objek database Db2 langsung di editor. Penemuan skema dan objek yang lebih cepat membantu pengembang membangun aplikasi terdistribusi dengan lebih efektif dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk beralih konteks atau mencari tabel atau tampilan yang tepat.
4. Penulisan SQL yang lebih efisien
Bangun SQL dengan bantuan editor yang dirancang untuk pengembangan sehari-hari: penyelesaian kode, bantuan tanda tangan, pemeriksaan sintaks, dan penyorotan. Tujuannya adalah lebih sedikit kesalahan yang dapat dihindari dan iterasi yang lebih cepat saat menulis dan menyempurnakan kueri.
5. Jalankan SQL dan gunakan hasil segera
Jalankan SQL Query, tinjau ulasan, dan ekspor kumpulan hasil untuk berbagi temuan atau pindah ke langkah selanjutnya dari pengembangan. Langkah ini mendukung loop tulis, jalankan, penyempurnaan yang lebih ketat di ruang kerja yang sama di mana pengembang sudah membuat kode.
Ekstensi Pengembang Db2 untuk VS Code merampingkan bagaimana pengembang terhubung ke Db2, jelajahi objek basis data, dan mengulangi SQL di dalam editor. Ini menjembatani alur pengembangan sehari-hari dengan fondasi tepercaya Db2 sehingga tim dapat pindah cepat selama pengembangan sambil tetap selaras dengan keamanan, tata kelola, dan keandalan yang diperlukan untuk beban kerja sangat penting.
Ada banyak cara untuk merasakan perbedaannya secara langsung: kunjungi Visual Code Marketplace dan unduh IBM® Db2 Developer Extension; buat instance Db2 Community Edition atau hubungkan ke database Db2 yang sudah ada; mulai jelajahi objek dan jalankan SQL langsung di VS Code; atau telusuri Dokumentasi Db2 untuk panduan penerapan dan fitur, termasuk instruksi, skrip, dan konfigurasi lingkungan