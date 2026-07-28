Keamanan siber tengah memasuki babak baru. Seiring organisasi mempercepat adopsi AI, para pemimpin keamanan harus menghadapi lingkungan ancaman yang semakin kompleks, dengan ancaman yang terus berevolusi, waktu respons yang semakin singkat, serta risiko yang meluas pada identitas, aplikasi, dan data.
Laporan Biaya Pelanggaran Data 2026 mengkaji bagaimana perubahan ini mengubah dinamika biaya dan strategi respons terhadap pelanggaran data. Berdasarkan riset global yang dilakukan oleh Ponemon Institute serta disponsori, dianalisis, dan diterbitkan oleh IBM®, laporan ini menghadirkan insight mengenai meningkatnya dampak serangan berbasis AI, munculnya eksploitasi berkecepatan mesin, serta kebutuhan yang semakin mendesak akan tata kelola, kontrol keamanan, dan perlindungan khusus untuk AI.
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