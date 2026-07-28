Keamanan siber tengah memasuki babak baru. Seiring organisasi mempercepat adopsi AI, para pemimpin keamanan harus menghadapi lingkungan ancaman yang semakin kompleks, dengan ancaman yang terus berevolusi, waktu respons yang semakin singkat, serta risiko yang meluas pada identitas, aplikasi, dan data.

Laporan Biaya Pelanggaran Data 2026 mengkaji bagaimana perubahan ini mengubah dinamika biaya dan strategi respons terhadap pelanggaran data. Berdasarkan riset global yang dilakukan oleh Ponemon Institute serta disponsori, dianalisis, dan diterbitkan oleh IBM®, laporan ini menghadirkan insight mengenai meningkatnya dampak serangan berbasis AI, munculnya eksploitasi berkecepatan mesin, serta kebutuhan yang semakin mendesak akan tata kelola, kontrol keamanan, dan perlindungan khusus untuk AI.

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Tren yang mendefinisikan ulang lingkungan keamanan siber

Bagaimana frontier AI dan AI generatif mempercepat kecepatan serta meningkatkan kecanggihan penyerang

Pendekatan dalam mengamankan identitas (termasuk NHI), aplikasi, dan data

Pertimbangan utama terkait tata kelola AI dan manajemen risiko

Strategi untuk meningkatkan kesiapan SOC serta ketahanan operasional

Rekomendasi untuk mempertahankan keamanan dari ancaman berbasis AI yang berkembang pesat

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