Pengalaman yang disesuaikan untuk menyelesaikan tantangan perusahaan Anda dengan ROI tertinggi

Buka peluang baru bagi organisasi Anda dengan Jelajahi teknologi terbaru dan praktik inovasi bersama pakar IBM®. Baik Anda tertarik pada AI, otomatisasi, modernisasi data, quantum, atau transformasi digital menyeluruh, lokakarya ini sepenuhnya disesuaikan dengan prioritas bisnis Anda.

Pakar kami akan memandu Anda melalui contoh dunia nyata, aktivitas pemikiran desain, dan latihan pembuatan prototipe cepat untuk membantu Anda mengidentifikasi, membentuk, dan memvalidasi solusi berdampak‑tinggi — semuanya dalam beberapa jam.

Kami merekomendasikan membawa kelompok multi-disiplin — mulai dari pemimpin bisnis dan pemilik produk hingga pakar data, insinyur, dan desainer — untuk berkolaborasi dengan spesialis IBM® dan menentukan langkah selanjutnya yang dapat ditindaklanjuti.

Hal yang akan Anda dapatkan:

Zona Pengalaman : Jelajahi demo dan teknologi interaktif untuk menginspirasi seni yang mungkin.

: Jelajahi demo dan teknologi interaktif untuk menginspirasi seni yang mungkin. Insight Pakar : Dengarkan perspektif IBM® tentang tren terbaru yang membentuk industri Anda dan masa depan inovasi perusahaan.

: Dengarkan perspektif IBM® tentang tren terbaru yang membentuk industri Anda dan masa depan inovasi perusahaan. Lokakarya Kreasi Bersama : Bersama-sama mengidentifikasi dan memprioritaskan contoh penggunaan yang selaras dengan tujuan organisasi Anda.

: Bersama-sama mengidentifikasi dan memprioritaskan contoh penggunaan yang selaras dengan tujuan organisasi Anda. Eksperimen Langsung : Prototipe dan ide uji dengan panduan dari IBM® Client Engineering.

: Prototipe dan ide uji dengan panduan dari IBM® Client Engineering. Definisi Peta Jalan: Buat garis besar jalur yang jelas untuk menskalakan dan berjalan dengan contoh penggunaan yang tervalidasi untuk implementasi yang nyata.

Lokakarya gratis secara langsung ini ditawarkan di salah satu dari 17 lokasi kami di seluruh dunia. Daftar di sisi kanan, dan perwakilan IBM® akan menghubungi Anda untuk memahami tujuan Anda dan membantu Anda pindah maju dalam transformasi Anda.