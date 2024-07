Driver ini menyediakan antarmuka C untuk menghubungkan ke IBM DB2.

Antarmuka untuk Rust ke DB2 for z/OS, DB2 untuk LUW, DB2 for i dengan dukungan untuk Connection Pooling menggunakan r2d2.

Ruby/Rails

Adaptor Ruby Driver/Rails adalah untuk IBM Data Server seperti DB2 on Linux/Unix/Windows, DB2 on z/OS, DB2 on IBM i.