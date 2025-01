Layanan Konsultasi FinOps

Menghilangkan pemborosan dan mengoptimalkan pengeluaran memungkinkan investasi ulang. Inilah yang dimaksud IBM dengan “Hemat agar dapat Bertransformasi”. Gunakan IBM Consulting untuk membantu Anda mewujudkan pendanaan mandiri dalam perjalanan modernisasi Anda melalui tata kelola fidusia yang tepat untuk pengeluaran cloud, yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerangka kerja FinOps dan TBM.

IBM Consulting memberikan layanan FinOps sesuai dengan Kerangka Kerja FinOps.org dan TBM Council. Kami mematuhi prinsip-prinsip FinOps termasuk kolaborasi, pengambilan keputusan nilai bisnis, kepemilikan pengeluaran cloud, aksesibilitas data, tata kelola terpusat, dan akuntabilitas terdistribusi atas pemakaian cloud. Kami menginformasikan, mengoptimalkan, dan beroperasi dengan budaya FinOps dan TBM yang mendorong hasil bisnis positif.

Kami membantu klien dengan cara IBM Consulting:

Dengan menemukan peluang investasi ulang menggunakan dana yang dihemat tersebut

Dengan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian industri kami yang mendalam

Dengan memanfaatkan pendekatan gabungan, yang sesuai baik dengan FinOps Foundation dan TBM Council

