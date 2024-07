X-POWER (Suzhou) Information Technology Co., Ltd. (tautan berada di luar ibm.com) diinvestasikan dan didirikan oleh Suzhou Global Technology Co, Ltd, yang memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman di bidang manufaktur. Perusahaan ini menginkubasi teknologi digital dan pengalaman perusahaan induknya serta mengandalkan tim teknologi internasional dan kekuatan teknologi terdepan untuk mengembangkan layanan aplikasi terintegrasi terdepan di industri, seperti perangkat lunak aplikasi manufaktur dengan hak kekayaan intelektual independen, menyediakan solusi sistem terintegrasi digital cerdas yang disesuaikan untuk pelanggan. X-POWER berkomitmen untuk mengubah mode penelitian dan pengembangan produk, mode manajemen data perusahaan, mode manufaktur produksi, dan mode kontrol kualitas perusahaan manufaktur kecil dan menengah, mengurangi biaya manajemen tenaga kerja, memperpendek siklus penelitian dan pengembangan produk, meningkatkan kualitas produk, produksi yang fleksibel, dengan cepat beradaptasi dengan permintaan pasar, meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan keuntungan perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, dan menjaga pengembangan jangka panjang perusahaan, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.