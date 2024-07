Untuk mencapai tujuannya, Wi2 memutuskan untuk membuat platform analitik big data berbasis cloud berdasarkan IBM Cloudant® sebagai platform database NoSQL, dengan IBM Db2® Warehouse on Cloud sebagai gudang data dalam memori untuk data terstruktur. Kedua database berjalan pada platform IBM Cloud®.



Data dari aplikasi Wi-Fi TRAVEL JAPAN pertama kali dipentaskan dalam penyimpanan objek cloud, diubah menjadi objek JSON, dan kemudian dimuat ke IBM Cloudant. Solusi IBM memberikan skema optimal untuk setiap objek, dan mengirimkannya ke IBM Db2 Warehouse on Cloud untuk analisis cepat.



“Kami memiliki tiga alasan utama untuk merangkul solusi IBM,” kenang Mr. Soma. "Filosofi kami adalah bahwa kami harus mencoba teknologi inovatif apa pun yang berpotensi meningkatkan kualitas layanan kami - dan kami yakin bahwa solusi IBM akan memungkinkan kami untuk mempercepat proses analisis kami secara substansial.



“Alasan kedua adalah fungsionalitas dan kinerja IBM Cloudant dan IBM Db2 Warehouse on Cloud. IBM Cloudant tidak hanya menyediakan RESTful API, tetapi juga mampu menangani JSON, teks lengkap, dan data geospasial. Hal yang juga menarik adalah skema yang kami terapkan pada data di IBM Cloudant dapat secara otomatis dikonversi menjadi data terstruktur di IBM Db2 Warehouse on Cloud, yang membuatnya mudah untuk dianalisa dengan menggunakan alat bantu intelijen bisnis tradisional.



“Alasan ketiga adalah kemitraan kami dengan IBM. Kami tahu bahwa proyek yang kami mulai adalah yang pertama dalam banyak hal, dan bahwa kami mungkin menghadapi masalah yang tidak terduga di sepanjang jalan. Tim IBM sejak awal telah bertekad bahwa mereka akan menghadapi tantangan bersama kami secara berdampingan, dan mereka selalu siap sedia untuk memberikan panduan ahli ketika kami membutuhkannya."



Hanya dalam waktu dua bulan, infrastruktur agregasi data baru Wi2 sudah aktif dan berjalan. Dengan memilih solusi cloud, para ilmuwan data perusahaan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk tugas-tugas administrasi yang memakan waktu dan lebih banyak waktu untuk menelusuri tren-tren baru.



Toshiya Fukui, Manager, Corporate Business Division, Wire and Wireless (Wi2), berkomentar: "Kami sekarang dapat menganalisis data dalam jumlah besar dalam sekejap, tanpa harus melalui proses konversi data yang membosankan. Cara kerja baru kami jelas menghilangkan frustrasi dari menganalisis data kami.”