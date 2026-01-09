University of Tasmania bermitra dengan IBM® untuk merampingkan alur kerja akademik dan meningkatkan pengalaman siswa
University of Tasmania (UTAS) diakui atas keunggulan mereka dalam pengajaran, riset, dan inovasi. Dengan kampus di berbagai kota, UTAS menumbuhkan komunitas kolaboratif mahasiswa, peneliti, dan mitra industri. Tetapi proses akademik mereka yang kompleks memperlambat dukungan dan inovasi yang dipersonalisasi. Menavigasi materi perkuliahan, mengumpulkan dokumentasi riset, memperoleh persetujuan etik, dan menangani pengajuan administratif merupakan proses yang memakan waktu dan kurang efisien bagi mahasiswa maupun peneliti—sehingga menyebabkan keterlambatan dan menghambat inovasi.
Untuk mengatasi tantangan ini, UTAS membutuhkan solusi cerdas yang dapat diskalakan yang dapat menyederhanakan alur kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan membebaskan waktu untuk kreativitas, penemuan, dan kolaborasi—sekaligus menjunjung tinggi standar etika dan memastikan penerapan teknologi AI yang aman.
UTAS bermitra dengan IBM® untuk membayangkan kembali bagaimana AI dapat mendukung pembelajaran dan operasi. Perjalanan dimulai dengan proyek AI CourseMate di School of ICT, di mana siswa dan peneliti bersama-sama mengembangkan asisten AI menggunakan IBM® watsonx.ai AI Studio. Secara khusus, solusi IBM® watsonx Orchestrate bertindak sebagai platform inti untuk semua agen, memungkinkan siswa dan peneliti menggunakan alat low-code/no-code untuk menyederhanakan akses ke materi kursus. Mereka menggunakan toolkit IBM® watsonx.governance untuk memantau, melacak, dan mengelola semua model AI.
Diselenggarakan di platform IBM® Cloud, inisiatif ini membantu memperkenalkan AI agentic ke dalam sistem universitas, memberdayakan UTAS untuk beralih dari proses manual ke solusi cerdas dan dapat diskalakan. Implementasi ini tidak hanya menunjukkan penerapan AI di luar kelas tetapi juga menyoroti pentingnya pengembangan AI yang bertanggung jawab dan penerapan AI.
Kolaborasi antara UTAS dan IBM® memberikan hasil yang signifikan baik dalam pembelajaran maupun operasi. Prototipe AI CourseMate memberdayakan mahasiswa untuk berkreasi bersama mengembangkan agen cerdas yang mempermudah akses ke sumber daya akademik dan mengurangi pekerjaan manual. Solusi ini membantu mencapai akurasi respons 90,9% dan tingkat keberhasilan aplikasi 88% melalui pemrosesan otomatis agen.
Dihosting di IBM® Cloud, produk minimum layak (MVP) memvalidasi potensi solusi AI agen untuk merampingkan alur kerja administratif dan memberikan dukungan cerdas kepada siswa dan staf. Inisiatif ini telah meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kolaborasi lintas fakultas, dan memberi siswa pengalaman AI dunia nyata—menunjukkan bagaimana desain bersama akademi-industri dapat menciptakan solusi AI yang dapat diskalakan dan etis.
