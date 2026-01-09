Mengubah pendidikan tinggi melalui inovasi AI

University of Tasmania bermitra dengan IBM® untuk merampingkan alur kerja akademik dan meningkatkan pengalaman siswa

Seorang pria bekerja di meja dengan buku catatan
Menghadapi alur kerja akademik yang tidak efisien

University of Tasmania (UTAS) diakui atas keunggulan mereka dalam pengajaran, riset, dan inovasi. Dengan kampus di berbagai kota, UTAS menumbuhkan komunitas kolaboratif mahasiswa, peneliti, dan mitra industri. Tetapi proses akademik mereka yang kompleks memperlambat dukungan dan inovasi yang dipersonalisasi. Menavigasi materi perkuliahan, mengumpulkan dokumentasi riset, memperoleh persetujuan etik, dan menangani pengajuan administratif merupakan proses yang memakan waktu dan kurang efisien bagi mahasiswa maupun peneliti—sehingga menyebabkan keterlambatan dan menghambat inovasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, UTAS membutuhkan solusi cerdas yang dapat diskalakan yang dapat menyederhanakan alur kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan membebaskan waktu untuk kreativitas, penemuan, dan kolaborasi—sekaligus menjunjung tinggi standar etika dan memastikan penerapan teknologi AI yang aman.

90,9% akurasi respons dalam menjawab pertanyaan pengguna
88% tingkat keberhasilan aplikasi dicapai melalui pemrosesan otomatis agen
Proyek ini menunjukkan bagaimana akademisi dan desain bersama IBM® dapat memberikan inovasi AI dunia nyata.
Profesor Madya Quan Bai Pemimpin Kelompok Riset AI University of Tasmania
Perjalanan University of Tasmania menuju pembelajaran yang lebih cerdas

UTAS bermitra dengan IBM® untuk membayangkan kembali bagaimana AI dapat mendukung pembelajaran dan operasi. Perjalanan dimulai dengan proyek AI CourseMate di School of ICT, di mana siswa dan peneliti bersama-sama mengembangkan asisten AI menggunakan IBM® watsonx.ai AI Studio. Secara khusus, solusi IBM® watsonx Orchestrate bertindak sebagai platform inti untuk semua agen, memungkinkan siswa dan peneliti menggunakan alat low-code/no-code untuk menyederhanakan akses ke materi kursus. Mereka menggunakan toolkit IBM® watsonx.governance untuk memantau, melacak, dan mengelola semua model AI.

Diselenggarakan di platform IBM® Cloud, inisiatif ini membantu memperkenalkan AI agentic ke dalam sistem universitas, memberdayakan UTAS untuk beralih dari proses manual ke solusi cerdas dan dapat diskalakan. Implementasi ini tidak hanya menunjukkan penerapan AI di luar kelas tetapi juga menyoroti pentingnya pengembangan AI yang bertanggung jawab dan penerapan AI.

Inisiatif industri ini mewakili yang terbaik dari apa yang Sekolah kami perjuangkan — kolaborasi, inovasi, dan dampak.
Profesor Kristy de Salas Associate Head Research School of ICT
Meningkatkan keberhasilan siswa dan efisiensi operasional

Kolaborasi antara UTAS dan IBM® memberikan hasil yang signifikan baik dalam pembelajaran maupun operasi. Prototipe AI CourseMate memberdayakan mahasiswa untuk berkreasi bersama mengembangkan agen cerdas yang mempermudah akses ke sumber daya akademik dan mengurangi pekerjaan manual. Solusi ini membantu mencapai akurasi respons 90,9% dan tingkat keberhasilan aplikasi 88% melalui pemrosesan otomatis agen.

Dihosting di IBM® Cloud, produk minimum layak (MVP) memvalidasi potensi solusi AI agen untuk merampingkan alur kerja administratif dan memberikan dukungan cerdas kepada siswa dan staf. Inisiatif ini telah meningkatkan efisiensi operasional, mendorong kolaborasi lintas fakultas, dan memberi siswa pengalaman AI dunia nyata—menunjukkan bagaimana desain bersama akademi-industri dapat menciptakan solusi AI yang dapat diskalakan dan etis.

Logo University of Tasmania
Tentang University of Tasmania

University of Tasmania (UTAS), satu-satunya universitas di negara bagian tersebut, diakui secara global untuk keunggulan dalam pengajaran, riset, dan keberlanjutan—peringkat #1 di seluruh dunia untuk aksi iklim. Dengan kampus di Hobart, Launceston, Burnie dan Sydney, UTAS mendorong inovasi dan pembelajaran langsung untuk memecahkan tantangan global dan menciptakan dampak dunia nyata.

 Komponen solusi IBM Cloud IBM® Watson Discovery IBM watsonx.ai IBM watsonx.governance IBM® watsonx Orchestrate
Mengubah pendidikan dengan solusi AI

Temukan bagaimana IBM® watsonx.ai dapat mendorong inovasi dan efisiensi di organisasi Anda

 Pelajari lebih lanjut Jelajahi watsonx.ai
Hukum

© Hak Cipta IBM Corporation 2025

IBM®, logo IBM®, IBM® Cloud, watsonx.ai, dan watsonx.governance adalah merek dagang IBM® Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.

Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan. 