Mempercepat akses universal ke energi berkelanjutan dengan analitik pengembangan yang didukung AI

UNDP dan IBM memanfaatkan AI dan intelijen geospasial untuk mendukung transisi energi yang adil dan inklusif
Akses ke energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang paling gigih di zaman kita. Saat ini, lebih dari 1 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan energi, tanpa akses ke layanan energi yang andal, terjangkau, atau memadai, menurut data dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Universitas Michigan. Kurangnya akses ke layanan energi modern membatasi hampir setiap dimensi pembangunan, termasuk penyediaan layanan kesehatan, hasil pendidikan, konektivitas digital, produktivitas industri, dan ketahanan iklim. Bagi pemerintah dan mitra pembangunan, tantangannya bukan hanya pada besarnya kesenjangan akses, tetapi juga pada kompleksitas dalam memutuskan di mana dan bagaimana menginvestasikan modal publik dan swasta yang terbatas untuk mendapatkan dampak pembangunan yang maksimal.
Statistik akses listrik tradisional sering kali sangat teragregasi di tingkat nasional dan tidak cukup terkait dengan pembangunan, ekuitas, dan pertimbangan iklim yang lebih luas. Seiring dengan percepatan transisi energi bersih di berbagai negara, para pembuat kebijakan membutuhkan alat yang dapat mengintegrasikan risiko iklim dan sosial ekonomi serta menginformasikan keputusan investasi yang lebih adil dan selaras dengan pembangunan. Ada juga kebutuhan yang meningkat untuk pemodelan yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan dengan memproyeksikan hasil pembangunan dari berbagai skenario kebijakan dan investasi energi berkelanjutan yang potensial.
Untuk membantu mengatasi tantangan ini, UNDP berupaya memperkuat kemampuan analitis dan pendukung keputusannya dengan menggabungkan data geospasial, AI, dan keahlian pengembangan, serta berkolaborasi dengan IBM untuk bersama-sama mengembangkan model analitis yang mendukung perencanaan energi berbasis bukti dalam skala besar.
UNDP bergabung dengan IBM untuk mengembangkan alat analitis canggih yang mendukung negara-negara dalam mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 (SDG 7)—memastikan energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua—salah satu dari 17 tujuan global PBB.
Kemitraan ini menyatukan keahlian pembangunan tingkat negara dan kepemimpinan kebijakan UNDP dengan kemampuan IBM di bidang AI, komputasi cloud, dan geospatial analytics. Model-model ini dikembangkan melalui program IBM Impact Accelerator untuk memperkuat ketersediaan dan kegunaan data beresolusi tinggi untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti dan perencanaan investasi.
Indeks Ekuitas Energi Bersih (Clean Energy Equity Index/CEEI), yang dikembangkan bersama dengan Universitas Stony Brook, adalah model analitis geospasial yang dirancang untuk membantu pemerintah dan mitra pembangunan mengidentifikasi di mana investasi energi bersih dapat memberikan dampak ekuitas dan pembangunan terbesar. Model ini mengintegrasikan berbagai dimensi—termasuk potensi energi bersih, kebutuhan sosial ekonomi, kesiapan infrastruktur, dan risiko terkait iklim—ke dalam sebuah indeks yang eksplisit secara spasial. Indikator risiko iklim dan data lingkungan yang terintegrasi meningkatkan kemampuan model untuk mencerminkan kerentanan di masa depan. Dasbor terintegrasi memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan setiap faktor dan mengevaluasi dampaknya, memberdayakan pengambilan keputusan berdasarkan informasi di seluruh benua Afrika.
Model Prakiraan Akses Listrik dibuat dengan IBM watsonx.ai, studio pengembangan AI kelas enterprise, IBM Cloud, dan model machine learning sumber terbuka. Model ini menghasilkan proyeksi untuk akses listrik hingga tahun 2030 dengan resolusi 1 km, menggunakan data geospasial, demografis, infrastruktur, dan penggunaan lahan yang disediakan oleh IBM Environmental Intelligence untuk membantu mengidentifikasi populasi yang berisiko tertinggal di bawah lintasan pembangunan saat ini. Berbeda dengan peta akses historis, model prakiraan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengantisipasi kesenjangan akses di masa depan dan mengeksplorasi skenario alternatif. Model ini berisi data di seluruh Global South, termasuk di Afrika, Asia-Pasifik, Amerika Latin dan Timur Tengah.
Secara bersama-sama, perangkat publik ini dirancang untuk melampaui statistik deskriptif menuju dukungan pengambilan keputusan yang berwawasan ke depan dan terperinci secara spasial, memungkinkan pemerintah dan mitra pembangunan untuk menyelaraskan investasi energi dengan ekuitas, ketahanan iklim, dan prioritas pembangunan nasional.
Melalui kolaborasi UNDP–IBM, UNDP telah memperkuat kemampuannya untuk mendukung pemerintah dalam memperluas akses listrik dan memajukan ekuitas energi bersih. Indeks Ekuitas Energi Bersih memberikan insight lokal di 53 negara di Afrika, membantu mengidentifikasi area prioritas di mana penerapan energi bersih dapat mendukung hasil pembangunan inklusif. Model Prakiraan Akses Listrik bersifat global, mencakup 102 negara di Afrika, Asia-Pasifik, Amerika Latin, dan Timur Tengah.
Tim UNDP dan pengguna eksternal dapat berinteraksi dengan model melalui dasbor intuitif yang mendukung penyaringan, perbandingan, dan eksplorasi skenario. Alat-alat ini membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi populasi yang kurang terlayani, memahami trade-off, dan merancang kebijakan dan strategi investasi yang lebih setara. Pengembangan kapasitas telah menjadi komponen inti dari inisiatif ini. Melalui pelatihan dan penggunaan alat yang diterapkan, tim dan mitra UNDP telah memperkuat kemampuan mereka untuk mengintegrasikan ekuitas, risiko iklim, dan pertimbangan akses masa depan ke dalam perencanaan energi dan desain proyek. Kemampuan yang ditingkatkan ini mendukung dialog kebijakan yang lebih terinformasi dan memungkinkan UNDP untuk lebih efektif mendukung pemerintah dan mitra pembiayaan dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan investasi energi yang memaksimalkan dampak pembangunan jangka panjang dan memajukan transisi energi yang adil dan inklusif.
Seiring UNDP terus mendukung negara-negara dalam mempercepat transisi energi bersih dan inklusif, analitik dan alat geospasial yang didukung AI menjadi penting untuk mengukur kemajuan, mengantisipasi risiko, dan membantu negara-negara memajukan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bekerja di sekitar 170 negara dan wilayah untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, dan membangun ketahanan terhadap krisis dan perubahan iklim. Sebagai badan pembangunan PBB, UNDP mendukung negara-negara dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan memperkuat institusi, mendukung perluasan akses terhadap energi dan keuangan yang berkelanjutan, serta memajukan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
© Hak Cipta IBM Corporation April 2026
IBM, logo IBM, dan IBM Cloud, IBM Consulting, IBM Environmental Intelligence, IBM watsonx, dan watsonx.ai adalah merek dagang IBM Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.