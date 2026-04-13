Mempercepat akses universal ke energi berkelanjutan dengan analitik pengembangan yang didukung AI

Akses ke energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang paling gigih di zaman kita. Saat ini, lebih dari 1 miliar orang masih hidup dalam kemiskinan energi, tanpa akses ke layanan energi yang andal, terjangkau, atau memadai, menurut data dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Universitas Michigan. Kurangnya akses ke layanan energi modern membatasi hampir setiap dimensi pembangunan, termasuk penyediaan layanan kesehatan, hasil pendidikan, konektivitas digital, produktivitas industri, dan ketahanan iklim. Bagi pemerintah dan mitra pembangunan, tantangannya bukan hanya pada besarnya kesenjangan akses, tetapi juga pada kompleksitas dalam memutuskan di mana dan bagaimana menginvestasikan modal publik dan swasta yang terbatas untuk mendapatkan dampak pembangunan yang maksimal.

Statistik akses listrik tradisional sering kali sangat teragregasi di tingkat nasional dan tidak cukup terkait dengan pembangunan, ekuitas, dan pertimbangan iklim yang lebih luas. Seiring dengan percepatan transisi energi bersih di berbagai negara, para pembuat kebijakan membutuhkan alat yang dapat mengintegrasikan risiko iklim dan sosial ekonomi serta menginformasikan keputusan investasi yang lebih adil dan selaras dengan pembangunan. Ada juga kebutuhan yang meningkat untuk pemodelan yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan dengan memproyeksikan hasil pembangunan dari berbagai skenario kebijakan dan investasi energi berkelanjutan yang potensial.

Untuk membantu mengatasi tantangan ini, UNDP berupaya memperkuat kemampuan analitis dan pendukung keputusannya dengan menggabungkan data geospasial, AI, dan keahlian pengembangan, serta berkolaborasi dengan IBM untuk bersama-sama mengembangkan model analitis yang mendukung perencanaan energi berbasis bukti dalam skala besar.