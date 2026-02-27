UKRI sekarang beroperasi pada platform berbasis cloud terpadu yang menyederhanakan keuangan, SDM, penggajian, proyek, dan pengadaan. Modernisasi ini menghadirkan manfaat nyata: proses yang lebih sederhana, pelaporan yang lebih baik, serta dasbor real-time yang memberikan visibilitas kepada pimpinan terhadap operasional dan alokasi sumber daya. Kemampuan ini memungkinkan UKRI mengambil keputusan berbasis data dengan lebih cepat untuk mempercepat program penelitian serta mendukung misinya dalam mendanai riset terdepan di bidang seperti komputasi quantum dan solusi iklim.

Menghadap ke depan, UKRI berencana untuk memanfaatkan fitur berbasis AI dan analitik canggih dalam Oracle Fusion untuk lebih meningkatkan forecasting dan perencanaan strategis. Dengan IBM® Consulting yang terus berperan sebagai penasihat tepercaya untuk optimalisasi dan pengembangan ke depan, UKRI berada pada posisi yang kuat untuk menskalakan kemampuan digitalnya serta memperkuat perannya sebagai pendana utama riset dan inovasi di Inggris.