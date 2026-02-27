UKRI mencapai proses terpadu dan visibilitas yang ditingkatkan dengan IBM® Consulting
UKRI, penyandang dana riset dan inovasi publik terbesar di Inggris, memainkan peran penting dalam memajukan pengetahuan dan mendorong manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Mengelola hibah dan program di berbagai dewan dan lembaga riset membutuhkan kelincahan dan ketelitian, tetapi sistem lama mempersulit hal ini. Proses keuangan, SDM, penggajian, dan pengadaan terhambat, mengakibatkan kesenjangan proses dan membatasi visibilitas. Dengan data yang tersebar di berbagai platform, UKRI menghadapi tantangan untuk mengonsolidasikan dan mengelola informasi guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta mempercepat dampak riset.
Untuk mengatasi tantangan ini, UKRI bermitra dengan IBM® Consulting untuk bermigrasi dari sistem Oracle® R12 lokal lama ke Oracle Fusion Cloud Applications. Pindah ke cloud adalah lompatan strategis, membawa skalabilitas, Otomatisasi, dan analitik canggih ke organisasi yang mengelola miliaran dana riset. Peran IBM tidak hanya sebatas implementasi: bertindak sebagai mitra konsultan tepercaya, IBM memberikan dukungan penting untuk migrasi data yang kompleks dan membantu merancang strategi pelatihan yang komprehensif, serta menanamkan kemampuan berbasis AI untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan mengonsolidasikan proses penting dan memungkinkan insight real-time, IBM® membantu UKRI mengubah back-office-nya menjadi mesin berbasis data untuk keunggulan riset.
UKRI sekarang beroperasi pada platform berbasis cloud terpadu yang menyederhanakan keuangan, SDM, penggajian, proyek, dan pengadaan. Modernisasi ini menghadirkan manfaat nyata: proses yang lebih sederhana, pelaporan yang lebih baik, serta dasbor real-time yang memberikan visibilitas kepada pimpinan terhadap operasional dan alokasi sumber daya. Kemampuan ini memungkinkan UKRI mengambil keputusan berbasis data dengan lebih cepat untuk mempercepat program penelitian serta mendukung misinya dalam mendanai riset terdepan di bidang seperti komputasi quantum dan solusi iklim.
Menghadap ke depan, UKRI berencana untuk memanfaatkan fitur berbasis AI dan analitik canggih dalam Oracle Fusion untuk lebih meningkatkan forecasting dan perencanaan strategis. Dengan IBM® Consulting yang terus berperan sebagai penasihat tepercaya untuk optimalisasi dan pengembangan ke depan, UKRI berada pada posisi yang kuat untuk menskalakan kemampuan digitalnya serta memperkuat perannya sebagai pendana utama riset dan inovasi di Inggris.
UK Research and Innovation (UKRI) adalah penyandang dana riset dan inovasi publik terbesar di Inggris, menginvestasikan sekitar £8 miliar per tahun untuk memajukan pengetahuan, meningkatkan kehidupan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini menyatukan beberapa dewan untuk mendukung riset kelas dunia dan inovasi yang dipimpin bisnis di berbagai bidang, mendorong sistem yang dinamis dan inklusif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara lokal dan global.
Oracle adalah pemimpin global dalam perangkat lunak perusahaan, menyediakan solusi seperti Oracle Fusion ERP yang membantu bisnis mengintegrasikan dan mengelola operasi mereka secara efektif.
Temukan bagaimana IBM® Consulting dapat mendorong transformasi bisnis Anda
© Hak Cipta IBM® Corporation Februari 2026.
IBM, logo IBM, dan IBM Consulting adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari IBM Corp, di A.S. dan/atau negara lain. Ini adalah dokumen terbaru pada tanggal awal publikasi dan dapat diubah oleh IBM kapan saja. Tidak semua penawaran tersedia di setiap negara tempat IBM beroperasi.
Oracle, Oracle Fusion Cloud Applications, dan Oracle Integration Cloud adalah merek dagang terdaftar dari Oracle Corporation.
Contoh klien disajikan sebagai ilustrasi tentang cara klien tersebut menggunakan produk IBM® dan hasil yang mungkin telah mereka capai. Kinerja aktual, biaya, penghematan atau hasil lainnya di lingkungan operasi lain mungkin berbeda.