TOA Corporation

Didirikan pada tahun 1934, TOA memproduksi berbagai peralatan audio dan penyiaran profesional, termasuk speaker dan mikrofon, serta peralatan keamanan dan kamera pengintai.

Menyusul penyebaran pandemi COVID-19, jaga jarak menjadi semakin penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, TOA telah berfokus pada penyediaan layanan yang dapat membantu organisasi kesehatan untuk memantau jumlah orang di suatu tempat dan melacak jumlah orang yang melewati ruang publik. Untuk mencapai hal ini, perusahaan ini menggabungkan jaringan kamera pengawasnya yang luas dengan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan solusi yang membantu mengurangi kemacetan di ruang publik.

Akinori Ueda, General Manager of the Information Systems Department of the Corporate Planning Division di TOA, menjelaskan inisiatif terbaru perusahaan, "Sejalan dengan filosofi kami yaitu 'senyum untuk masyarakat, menciptakan masyarakat yang dapat membuat orang lain tersenyum', kami memanfaatkan keahlian kami sebagai produsen peralatan audio dan video terdepan untuk menyempurnakan solusi-solusi baru dan memberikan kembali kepada masyarakat yang kami layani. Sebagai contoh, sejak Agustus 2020 kami telah melakukan uji coba konsep di Sannomiya Station di Kobe Municipal Subway. Dalam proyek ini kami menggunakan kamera dan AI untuk secara otomatis mengidentifikasi kemacetan dan memberikan panduan pada rute yang sibuk melalui sistem alamat publik untuk membantu penumpang tetap aman dan menghindari antrean."

TOA juga mengembangkan platform digital yang dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, perusahaan ini sedang berupaya membuat portal baru untuk para pelanggannya yang akan memberikan informasi produk secara mendetail dan membantu mereka mengelola pesanan mereka dengan lebih baik. Demikian pula, perusahaan ini membuat portal pengguna yang akan memantau status sistem siaran audio dan pengawasan yang saat ini terpasang dengan menggunakan sensor Internet of Things dan secara otomatis memberi tahu tim pemeliharaan apabila diperlukan perbaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan TOA telah menerapkan strategi memproduksi produk secara lokal di masing-masing dari lima wilayah tempat perusahaan beroperasi, termasuk Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Namun, dengan segala sesuatu mulai dari perencanaan produk hingga produksi dan penjualan yang dilakukan di tingkat lokal, para pengambil keputusan utama di kantor pusat perusahaan kesulitan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kinerja setiap divisi regional.

Untuk mengatasi masalah ini, TOA membentuk sistem manajemen global terintegrasi menggunakan SAP ERP untuk menyatukan sistem inti yang telah berjalan secara terpisah di setiap wilayah. Untuk mendukung lingkungan SAP ini, perusahaan memilih Enterprise Application Management untuk Solusi SAP di IBM Cloud, solusi yang mencakup layanan operasi SAP Basis sebagai penawaran standar. TOA mulai menggunakan solusi IBM® di kawasan Asia-Pasifik pada awal 2015 dan meluncurkannya ke 20 situs di 15 negara pada Maret 2019.

Ueda merefleksikan dampak penggunaan Enterprise Application Management untuk Solusi SAP di IBM Cloud, "Berkat IBM, sistem manajemen global kami telah berjalan lancar sepanjang waktu. Selain itu, ketersediaan sistem telah ditingkatkan di setiap lokasi, dan dengan tim IBM yang siap menangani kegagalan yang mungkin terjadi, kami juga telah mengurangi aktivitas pemeliharaan sistem. Selain itu, IBM telah diaudit secara eksternal dan diberikan beberapa sertifikasi untuk keamanan data, yang memberi kami keyakinan bahwa aplikasi inti kami berjalan di lingkungan yang andal. "

TOA awalnya memilih untuk menjalankan aplikasi SAP yang dikelola dari pusat data Makuhari milik IBM, yang dikhususkan untuk tujuan ini. Untuk mendukung inovasi di masa depan, perusahaan juga ingin menciptakan lingkungan yang lincah dan meningkatkan platform digitalnya dengan teknologi cloud terbaru. Pada tahun 2020, TOA memutuskan untuk bermigrasi ke pusat data IBM di Tokyo-sebuah langkah yang akan membantu meningkatkan kinerja, stabilitas, dan keandalan sistem.