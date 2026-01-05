Dengan Document AmpliFaler, yang dibangun dengan portofolio produk IBM watsonx, Tech Mahindra membantu perusahaan mengubah alur kerja dengan banyak dokumen menjadi proses yang cerdas dan otomatis, yang mendorong efisiensi, akurasi, dan kecepatan. Dengan menggabungkan AI canggih dengan tata kelola tertanam, klien mereka menyadari hasil yang lebih cepat sambil mempertahankan kontrol dan kepatuhan penuh.

Klien Tech Mahindra telah melihat hasil bisnis yang nyata di seluruh industri:

Sektor energi: peningkatan produktivitas 30% untuk analis hukum melalui pencarian dan ringkasan dokumen yang didukung AI





Penerbitan: 70% pengurangan waktu persiapan untuk dokumen klien, memungkinkan interaksi pelanggan yang lebih cepat dan pengalaman belajar yang lebih baik





Telekomunikasi: Penghematan tahunan lebih dari GBP 500.000 melalui pemrosesan dokumen yang dioptimalkan, manajemen kueri, dan organisasi data





Layanan keuangan: Peningkatan efisiensi yang signifikan dalam alur kerja orientasi klien dan pembayaran, mengurangi ekstraksi data manual hingga 50%-70%

Dengan mengintegrasikan watsonx.governance, setiap output AI di Document AmplifAler transparan dan dapat dijelaskan, memberdayakan perusahaan ini untuk mengadopsi AI dengan percaya diri, memenuhi harapan peraturan, dan menskalakan inovasi secara bertanggung jawab. Bersama-sama, Tech Mahindra dan IBM membantu klien Tech Mahindra membuka potensi penuh AI yang tepercaya untuk mengubah cara bisnis dijalankan.

Dari orientasi klien korporat hingga peninjauan kontrak dan rekonsiliasi faktur, Document AmplifAler membantu klien mereka di seluruh industri mempercepat keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menemukan insight tersembunyi dalam data mereka. Tech Mahindra dan IBM telah membangun lebih dari sekadar solusi, mereka telah mendirikan pusat keunggulan AI (CoE), melatih lebih dari 500 praktisi dan terus memajukan adopsi AI kelas perusahaan yang Dapat diskalakan, aman, dan siap untuk masa depan.