Tech Mahindra dan IBM mengubah pemrosesan dokumen dengan kecepatan, akurasi, dan tata kelola
Tech Mahindra, penyedia konsultasi teknologi dan solusi digital, menyadari bahwa klien mereka tenggelam dalam informasi yang tersembunyi di dalam dokumen besar dan tidak terstruktur. Dokumen-dokumen ini, termasuk laporan keuangan, kontrak, dan formulir orientasi, sering kali mencakup lebih dari seratus halaman dan menggabungkan teks, tabel dan gambar yang kompleks. Mengekstrak nilai dari data ini lambat, manual, dan rawan kesalahan, dengan setiap variasi dalam format atau tata letak menambahkan lapisan kompleksitas baru.
Tech Mahindra paham bahwa mengotomatisasi proses ini adalah kuncinya, tetapi mereka menyadari bahwa peluang nyatanya adalah kecerdasan. Dengan menerapkan AI generatif (gen AI) untuk memahami dan mendalami struktur dokumen yang kompleks, klien mereka dapat mempercepat pengambilan keputusan dan membuka efisiensi baru. Namun, banyak organisasi tetap berhati-hati, khawatir tentang tata kelola, transparansi, dan kontrol. Mengatasi tantangan ganda ini, kemampuan AI dan kepercayaan, menjadi dasar kolaborasi Tech Mahindra dengan IBM.
Bekerja sama dengan IBM, Tech Mahindra menciptakan Document AmplifAler, platform gen AI yang dirancang untuk mengubah cara perusahaan mengelola dan memahami dokumen yang kompleks. Dibangun dengan IBM® watsonx.ai® Studio AI, model dasar IBM Granite® 13b dan IBM Deep Search, Document AmplifAler menggunakan AI multi-agen dan multimodel untuk mengekstrak, menganalisis, dan memperkaya insight dari dokumen yang sangat besar dan penuh data yang menggabungkan teks, tabel, dan gambar.
Apa yang membedakan platform Document AmpliFaler adalah fondasi AI yang bertanggung jawab. Dengan toolkit IBM watsonx.governance® untuk tata kelola AI yang tertanam di intinya, Document AmplifAler membantu memastikan setiap proses berbasis AI transparan, dapat dijelaskan, dan patuh, mengatasi kekhawatiran perusahaan seputar kepercayaan dan akuntabilitas.
Dengan Document AmpliFaler, yang dibangun dengan portofolio produk IBM watsonx, Tech Mahindra membantu perusahaan mengubah alur kerja dengan banyak dokumen menjadi proses yang cerdas dan otomatis, yang mendorong efisiensi, akurasi, dan kecepatan. Dengan menggabungkan AI canggih dengan tata kelola tertanam, klien mereka menyadari hasil yang lebih cepat sambil mempertahankan kontrol dan kepatuhan penuh.
Klien Tech Mahindra telah melihat hasil bisnis yang nyata di seluruh industri:
Dengan mengintegrasikan watsonx.governance, setiap output AI di Document AmplifAler transparan dan dapat dijelaskan, memberdayakan perusahaan ini untuk mengadopsi AI dengan percaya diri, memenuhi harapan peraturan, dan menskalakan inovasi secara bertanggung jawab. Bersama-sama, Tech Mahindra dan IBM membantu klien Tech Mahindra membuka potensi penuh AI yang tepercaya untuk mengubah cara bisnis dijalankan.
Dari orientasi klien korporat hingga peninjauan kontrak dan rekonsiliasi faktur, Document AmplifAler membantu klien mereka di seluruh industri mempercepat keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menemukan insight tersembunyi dalam data mereka. Tech Mahindra dan IBM telah membangun lebih dari sekadar solusi, mereka telah mendirikan pusat keunggulan AI (CoE), melatih lebih dari 500 praktisi dan terus memajukan adopsi AI kelas perusahaan yang Dapat diskalakan, aman, dan siap untuk masa depan.
Tech Mahindra menawarkan konsultasi teknologi dan solusi digital untuk perusahaan global di seluruh industri, memungkinkan skala transformatif dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mereka memiliki lebih dari 148.000 tenaga profesional di lebih dari 90 negara, melayani lebih dari 1.100 klien di seluruh dunia. Perusahaan ini menawarkan spektrum layanan lengkap, termasuk konsultasi, teknologi informasi, aplikasi perusahaan, layanan proses bisnis, layanan teknik, layanan jaringan, pengalaman pelanggan dan desain, AI dan analitik, serta layanan cloud dan infrastruktur. Mereka adalah perusahaan India pertama di dunia yang menerima Terra Carta Seal dari Sustainable Markets Initiative, yang mengakui perusahaan global yang secara aktif memimpin upaya untuk menciptakan iklim dan masa depan yang positif bagi alam. Tech Mahindra adalah bagian dari Mahindra Group, didirikan pada tahun 1945, salah satu federasi perusahaan multinasional terbesar dan paling dikagumi.
