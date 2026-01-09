Tahto beralih ke IBM®. Mereka secara khusus memilih IBM® watsonx.data® penyimpanan data dan solusi IBM® Cloud Pak for Data sebagai fondasi arsitektur data mereka untuk transformasi AI. Dengan menganalisis 112 indikator kinerja utama di seluruh tenaga kerja mereka, Tahto mampu menyelaraskan tujuan, sasaran, dan pencapaian individu, memperoleh insight dinamis tentang perilaku dan produktivitas karyawan di lebih dari 200 kegiatan bisnis.

Dengan insight dari implementasi, Tahto menciptakan matriks tujuan yang komprehensif, menetapkan setiap peran karyawan serangkaian tanggung jawab, kompetensi, dan kekuatan yang dibuat khusus. Pendekatan yang dipesan lebih dahulu ini membantu meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

Selain itu, mengintegrasikan insight yang didukung AI ini ke dalam platform eksklusif Tahto, Guilda, merampingkan operasi dan memfasilitasi tujuan yang dipersonalisasi, pengalaman yang digamifikasi, dan tindakan yang ditargetkan yang melibatkan dan memberdayakan karyawan. Akibatnya, jumlah proses turun dari 40 menjadi hanya 5, memberi agen ruang untuk mempersonalisasi interaksi pelanggan tanpa kehilangan elemen manusia yang penting dari layanan pelanggan.