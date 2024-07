Patricia dan putranya termasuk di antara ratusan orang yang tidak memiliki rumah, yang tinggal di kendaraan, berkemah, tenda, dan tempat berlindung improvisasi lainnya di Sonoma County – tempat yang lebih dikenal luas karena keindahan alam, kilang anggur, dan kemakmuran.Namun, seperti banyak komunitas lain di California, Sonoma County bergumul dengan tunawisma.Pada suatu waktu, ia memiliki tingkat tunawisma per kapita tertinggi ketiga di negara bagian mana pun di AS.

Penyebab tunawisma sangat kompleks, termasuk kurangnya perumahan yang terjangkau, kemiskinan, penyakit mental dan penyalahgunaan zat, di antara tantangan lainnya.Tapi tunawisma di Sonoma County diperumit oleh faktor tambahan.“Kami mengalami serangkaian bencana alam yang menghantam.Kami mengalami lima kebakaran, kemudian serangkaian banjir, kekeringan, dan pandemi, ”kata James Gore, District Supervisor dari 4th District of Sonoma County.“Dan di balik itu semua, kita mengalami krisis tunawisma yang terus meningkat.”

Selama bertahun-tahun, Sonoma County mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk mengatasi tunawisma.“Namun, kami tidak melihat hasil yang kami harapkan, dengan orang-orang terus menjadi tunawisma, dan tidak menerima dukungan jangka panjang yang mereka butuhkan,” kata Tina Rivera, Director of the Sonoma County Department of Health Services.“Kami perlu memikirkan kembali, mendesain ulang, dan menghasilkan solusi yang lebih baik, penyampaian layanan yang lebih baik untuk klien kami, untuk orang-orang seperti Patricia dan putranya.”