SMS DataTech, salah satu pemain terkemuka di industri layanan komputer, menyediakan solusi infrastruktur TI dan keamanan yang penting bagi perusahaan-perusahaan di sektor keuangan dan manufaktur. Platform media mereka, Security NOW!, menyajikan informasi keamanan terbaru dan intelijen ancaman bagi usaha kecil dan menengah.

Namun, para pakar di perusahaan tersebut menghadapi kesulitan dalam mengekstraksi informasi penting secara efisien dari besarnya volume data keamanan, laporan kerentanan, dan peringatan pelanggaran data yang mereka terima setiap hari. Dengan sumber daya yang terbatas, tim tersebut kesulitan untuk secara menyeluruh menangani keamanan jaringan, keamanan cloud, manajemen kerentanan, serta pelatihan keamanan internal. Keterbatasan waktu untuk melakukan analisis tingkat lanjut menghambat penerapan langkah-langkah keamanan yang proaktif serta perencanaan strategis.eamanan proaktif dan perencanaan strategis. Selain itu, risiko keamanan meningkat dan produktivitas di beberapa departemen menurun.

SMS DataTech bercita-cita untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi harian dan waktu untuk membuat laporan eksekutif. Mereka bertujuan untuk membangun platform yang dapat menghubungkan informasi ke tindakan dengan lancar. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan memulai perjalanan transformatif dengan IBM®.