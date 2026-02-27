MS DataTech memanfaatkan portofolio IBM® watsonx untuk meningkatkan manajemen informasi keamanan mereka
SMS DataTech, salah satu pemain terkemuka di industri layanan komputer, menyediakan solusi infrastruktur TI dan keamanan yang penting bagi perusahaan-perusahaan di sektor keuangan dan manufaktur. Platform media mereka, Security NOW!, menyajikan informasi keamanan terbaru dan intelijen ancaman bagi usaha kecil dan menengah.
Namun, para pakar di perusahaan tersebut menghadapi kesulitan dalam mengekstraksi informasi penting secara efisien dari besarnya volume data keamanan, laporan kerentanan, dan peringatan pelanggaran data yang mereka terima setiap hari. Dengan sumber daya yang terbatas, tim tersebut kesulitan untuk secara menyeluruh menangani keamanan jaringan, keamanan cloud, manajemen kerentanan, serta pelatihan keamanan internal. Keterbatasan waktu untuk melakukan analisis tingkat lanjut menghambat penerapan langkah-langkah keamanan yang proaktif serta perencanaan strategis.eamanan proaktif dan perencanaan strategis. Selain itu, risiko keamanan meningkat dan produktivitas di beberapa departemen menurun.
SMS DataTech bercita-cita untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi harian dan waktu untuk membuat laporan eksekutif. Mereka bertujuan untuk membangun platform yang dapat menghubungkan informasi ke tindakan dengan lancar. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan memulai perjalanan transformatif dengan IBM®.
Tim di SMS DataTech mulai bekerja dengan IBM® pada solusi yang dibangun untuk efisiensi, ketangkasan, dan produktivitas—tanpa mengorbankan keamanan dan operasi. IBM® Cloud Kubernetes Service sangat penting untuk mencapai tujuan ini karena SMS DataTech mengembangkan, menerapkan, dan menskalakan setiap komponen solusi secara independen. Penggunaan solusi ini berkontribusi pada migrasi yang cepat dan lancar ke IBM® Cloud dengan gangguan yang minimal. Tim tersebut membangun keandalan kelas enterprise yang penting untuk menangani informasi keamanan yang sensitif, sekaligus menghadirkan skalabilitas dan ketersediaan tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan.
Migrasi ke IBM® Cloud memberikan keuntungan dari sisi biaya sekaligus akses yang mulus ke berbagai produk IBM® seperti solusi IBM® watsonx, yang membawa transformasi signifikan pada operasi keamanan SMS DataTech. Teknologi IBM® watsonx.data dan analisis otomatis berbasis AI dari IBM® watsonx.ai bersatu untuk mengurangi pemborosan waktu dan memusatkan manajemen informasi keamanan global.
Tugas pengumpulan informasi harian berkurang sekitar 92%, dari 2 jam menjadi hanya 10 menit. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan keamanan untuk pengambilan keputusan eksekutif berkurang 75%, dari 40 jam per bulan menjadi 10 jam. Peningkatan efisiensi ini membantu anggota tim fokus pada pekerjaan bernilai tambah yang lebih tinggi seperti perencanaan kebijakan keamanan strategis.
Dengan solusi TI baru yang telah dibangun, pendekatan keamanan SMS DataTech beralih dari yang bersifat reaktif menjadi strategi yang proaktif. Pemanfaatan rangkaian developer tools watsonx.ai juga memungkinkan distribusi informasi keamanan yang dioptimalkan secara individual kepada seluruh karyawan, sehingga meningkatkan kesadaran keamanan secara menyeluruh dan membantu mengurangi insiden. Alat-alat ini mencakup akses ke model dasar, fitur MLOps, alat bantu penyelarasan studio, serta kemampuan integrasi.
Integrasi solusi IBM® watsonx membentuk siklus peningkatan keamanan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi bisnis secara keseluruhan, termasuk memperkuat struktur organisasi serta kepercayaan pelanggan.
SMS DataTech terus meningkatkan langkah-langkah keamanannya dengan semakin memanfaatkan kemampuan IBM® watsonx untuk memperkuat platform mereka dalam menghasilkan keputusan dan tindakan berbasis data.
SMS DataTech beroperasi di industri layanan komputer, menyediakan infrastruktur TI dan solusi keamanan terutama untuk perusahaan di sektor keuangan dan manufaktur. Berbasis di Tokyo, Jepang, SMS DataTech telah berada di garis depan dalam memberikan layanan dan solusi TI yang inovatif. Perusahaan ini mengoperasikan platform media Security NOW!, yang menyajikan informasi keamanan terkini serta intelijen ancaman bagi usaha kecil dan menengah. Dengan fokus pada transformasi digital dan komitmen untuk meningkatkan kualitas industri serta kehidupan, SMS DataTech terus menghadapi berbagai tantangan teknologi.
