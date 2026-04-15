Dibangun di atas IBM watsonx.data, platform ini menggabungkan pengambilan hybrid dan penerapan yang aman untuk lingkungan hukum yang diatur
Riset hukum menuntut lebih dari sekadar kecepatan; dibutuhkan ketepatan, kelengkapan, serta kutipan yang dapat diverifikasi. Firma hukum dan departemen hukum yang bekerja dengan ratusan ribu dokumen tidak dapat menerima jawaban parsial atau halusinasi. Mendapatkan “70% dari jawaban” menghadirkan risiko yang nyata.
Teknik AI modern seperti pengambilan semantik dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) menawarkan potensi besar, namun penskalaannya dalam lingkungan yang diatur menghadirkan tantangan tersendiri. Data hukum yang sensitif - yang sering kali mengandung PII atau PHI - mungkin perlu tetap berada on premises karena kendala regulasi atau risiko.
Shorthills AI mulai membangun asisten AI hukum tingkat produksi yang mampu memberikan jawaban yang dapat ditelusuri, multi-perspektif, dan didukung kutipan, sambil beroperasi secara aman dalam skala perusahaan.
Shorthills AI berkolaborasi dengan IBM® untuk membangun platform pencarian hybrid siap produksi menggunakan IBM® watsonx.data dan Langflow. Tim merancang arsitektur modular yang menggabungkan pencarian berbasis kata kunci, vektor, dan graf.
Dokumen diproses ke dalam data lake yang aman, dipartisi secara cerdas, dan diperkaya melalui ekstraksi entitas (misalnya, nama hakim, jenis kasus, dan kutipan). Penanaman tersebut disimpan di watsonx.data untuk mendukung pencarian hybrid dalam skala besar. Lapisan routing mengarahkan kueri ke metode pencarian yang paling optimal—berbasis kata kunci untuk ID dokumen, berbasis vektor untuk pertanyaan semantik, serta berbasis graf untuk penalaran hukum yang lebih mendalam—dengan menyeimbangkan biaya, kecepatan, dan relevansi.
Pendekatan ini mengubah alur kerja riset dari pencarian manual yang terfragmentasi menjadi proses pengambilan otomatis yang sadar konteks, dilengkapi kutipan dan evaluasi ulang untuk memastikan akurasi.
Dengan IBM® watsonx.data, Shorthills AI menghadirkan peningkatan yang terukur: peningkatan 4x dalam kelengkapan, peningkatan 9x dalam keberagaman argumen hukum, serta peningkatan lebih dari 60% dalam recall dan presisi. Waktu pencarian berkurang sementara relevansi meningkat, memungkinkan tim hukum mengungkap berbagai dasar bantahan dan mendukung kasus hukum dengan lebih andal.
Para peneliti kini menerima hasil yang lebih komprehensif dan didukung kutipan, bukan lagi jawaban parsial. Platform ini dapat diskalakan, aman, dan sesuai untuk penerapan on premises yang dibutuhkan oleh industri yang diatur.
Ke depan, Shorthills AI berencana memperluas solusi dengan agen AI yang dapat menyusun tanggapan, merangkum temuan, dan mengotomatiskan alur kerja hilir—serta memperdalam kolaborasinya dengan IBM® sebagai mitra teknologi jangka panjang.
Didirikan pada tahun 2018, Shorthills AI adalah perusahaan teknologi yang mengkhususkan diri dalam AI generatif dan solusi rekayasa data. Dengan kehadiran global di Amerika Serikat, India, Kanada, dan Australia, perusahaan ini melayani klien di berbagai sektor, termasuk hukum, perawatan kesehatan, dan perusahaan, dengan membangun sistem AI yang dapat diskalakan untuk mendorong ROI yang terukur melalui otomatisasi cerdas dan pencarian lanjutan.
© Hak Cipta IBM Corporation Maret, 2026.
IBM®, logo IBM®, dan IBM® watsonx.data adalah merek dagang dari IBM® Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.